16 марта 2025
15 марта 2025

Курганский автобусный завод избавляется от актива за сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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КАвЗ продает офисное здание за 200 миллионов рублей
КАвЗ продает офисное здание за 200 миллионов рублей Фото:

Курганский автобусный завод (ООО «КАвЗ») решил продать офисное здание по улице Автозаводская. Собственник оценивает объект на 200 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости.

«КАвЗ ищет инвесторов, которые выкупят офисное здание по Автозаводской. За него просят 200 млн рублей. Собственник рассматривает продажу по частям», — сообщил источник.

Отдельное стоящее здание имеет четырех этажа и подвал. Площадь объекта около11 тысяч квадратных метров.

Более половины помещений в здании находятся в аренде. Согласно данным сервиса 2GIS, на первом этаже расположены рекламные и праздничные агентства, проектно-экспертная, торгово-монтажная, клининговая и медицинская компании. Также есть фирмы по пожарной безопасности, патентным услугам, аренде помещений и продаже спецтехники. На втором — банкетный зал и управляющая компания. На третьем — проектно-монтажная организация.

Ранее корреспондентом URA.RU был направлен запрос в пресс-службу предприятия. На момент публикации ответ не поступил.

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Курганский автобусный завод (ООО «КАвЗ») решил продать офисное здание по улице Автозаводская. Собственник оценивает объект на 200 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости. «КАвЗ ищет инвесторов, которые выкупят офисное здание по Автозаводской. За него просят 200 млн рублей. Собственник рассматривает продажу по частям», — сообщил источник. Отдельное стоящее здание имеет четырех этажа и подвал. Площадь объекта около11 тысяч квадратных метров. Более половины помещений в здании находятся в аренде. Согласно данным сервиса 2GIS, на первом этаже расположены рекламные и праздничные агентства, проектно-экспертная, торгово-монтажная, клининговая и медицинская компании. Также есть фирмы по пожарной безопасности, патентным услугам, аренде помещений и продаже спецтехники. На втором — банкетный зал и управляющая компания. На третьем — проектно-монтажная организация. Ранее корреспондентом URA.RU был направлен запрос в пресс-службу предприятия. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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