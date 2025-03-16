16 марта 2025
15 марта 2025

В Сургуте ночью загорелся ТЦ «Аура»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в магазине детской одежды на втором этаже
Пожар произошел в магазине детской одежды на втором этаже Фото:

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 17 марта произошел пожар в одном из торговых павильонов в ТРЦ «Аура». В МЧС региона сообщили, что возгорание произошло под подвесным потолком в магазине на втором этаже.

«Сообщение о загорании в одном из бутиков торгово-развлекательного центра „Аура“ на Нефтеюганском шоссе поступило в 03:06. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление под подвесным потолком в магазине детской одежды на втором этаже», — сообщили в пресс-службе региона корреспонденту URA.RU.

Чуть менее чем за полчаса пожарные справились с огнем. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров — повреждено имущество и закопчены соседние помещения. Пострадавших в результате произошедшего нет. Причина возгорания устанавливается.

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В Сургуте (ХМАО) в ночь на 17 марта произошел пожар в одном из торговых павильонов в ТРЦ «Аура». В МЧС региона сообщили, что возгорание произошло под подвесным потолком в магазине на втором этаже. «Сообщение о загорании в одном из бутиков торгово-развлекательного центра „Аура“ на Нефтеюганском шоссе поступило в 03:06. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление под подвесным потолком в магазине детской одежды на втором этаже», — сообщили в пресс-службе региона корреспонденту URA.RU. Чуть менее чем за полчаса пожарные справились с огнем. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров — повреждено имущество и закопчены соседние помещения. Пострадавших в результате произошедшего нет. Причина возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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