В Сургуте ночью загорелся ТЦ «Аура»

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 17 марта произошел пожар в одном из торговых павильонов в ТРЦ «Аура». В МЧС региона сообщили, что возгорание произошло под подвесным потолком в магазине на втором этаже.
«Сообщение о загорании в одном из бутиков торгово-развлекательного центра „Аура“ на Нефтеюганском шоссе поступило в 03:06. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление под подвесным потолком в магазине детской одежды на втором этаже», — сообщили в пресс-службе региона корреспонденту URA.RU.
Чуть менее чем за полчаса пожарные справились с огнем. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров — повреждено имущество и закопчены соседние помещения. Пострадавших в результате произошедшего нет. Причина возгорания устанавливается.
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