В России ожидается взлет цен на машины: URA.RU узнало, когда покупать или менять автомобиль

В 2025 году ожидается рост цен как на новые, так и подержанные автомобили. Так, на первичном рынке они могут стать дороже на 30-50%. По словам участников рынка и экспертов, рост цен будет особенно заметен во второй половине года. С чем это связано и как выгодно купить машину — узнало агентство URA.RU.
Что будет с ценами на автомобили
Новые машины могут стать дороже на 30-50%. К такому выводу пришел гендиректор сети автосалонов Freshauto и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Денис Мигаль в разговоре с URA.RU. Он подчеркнул, что рост цен станет заметен во второй половине 2025 года. Подорожание внезапно коснется и машин с пробегом.
"Подержанные автомобили должны дешеветь на 10-15% в год, так как становятся старше. Но они не будут дешеветь, они будут дорожать", — рассказал Мигаль.
Руководитель сектора регионального развития Восток Авто.ру Бизнес Вадим Маньков в беседе с URA.RU пояснил, что рост цен на подержанные автомобили будет умеренным. «Что касается рынка подержанных автомобилей, то здесь ожидается относительно умеренный рост цен. Из-за высокой стоимости денег продавцы будут стремиться сократить время, которое требуется для продажи автомобиля, что поможет сдержать рост цен», — заключил он. На сколько дороже могут стать подержанные авто в 2025 году, эксперты не уточнили.
При текущих тенденциях курса рубля снижения цен на обоих рынках ожидать не стоит, рассказал URA.RU президент РОАД Алексей Подщеколдин. Дилеры будут предлагать скидки вплоть до второго квартала текущего года. Затем они уберут выгодные покупателям предложения, чтобы не продавать машины в убыток себе из-за ожидаемого роста стоимости.
"Повышение цен произойдет на 5-10%. Это произойдет, скорее всего, во втором или в третьем квартале.
Первый квартал пройдет под флагом нынешних цен, которые мы зафиксировали в последнем квартале 2024 года. Это вряд ли ознаменуется повышением цен», — заявил Подщеколдин.
Средняя цена на новые автомобили, представленные на рынке, имеет плавную тенденцию роста с 2022 года. До сентября 2023 года цена варьировалась в пределах 3,6 млн рублей, а в декабре достигла максимума — 3,9 млн. Что касается рынка б/у транспорта — на нем аналитики сильных скачков не наблюдали. С июля 2022 года до февраля 2024 цена плавно росла, но после стоимость пошла на спад. Такими данными с URA.RU делится аналитик автомобильного сайта Дром Сергей Лагурев.
«После февраля [2024 года] мы видим плавный спад средней стоимости до 1,4 млн рублей. Это средняя стоимость, где в расчете мы учитывали как дорогие модели, так и бюджетные. В основном если в начале [2024] года чаще всего покупали машины за 1,1 млн рублей, то в ноябре уже за 900 тысяч рублей», — говорит эксперт.
Маньков уточнил, что рынке б/у автомобилей за 2024 год сильнее всего упали в цене модели японского производства. «Больше всего подешевелили корейские автомобили — на 9%, европейские — на 4% и китайские — на 8%. Однако сильнее всего упали цены на японские автомобили — на 10% по сравнению с началом [2024] года. А вот стоимость российских брендов, наоборот, выросла на 1%», — рассказал он.
Подорожание машин неминуемо
На стоимость как новых, так и подержанных автомобилей напрямую влияет курс рубля к доллару и юаню. «Если курс будет таким, какой сейчас, то никаких предпосылок, чтобы машины стали дешевле, не предусматривается. Это практически невероятная история, что курс в ближайшее время укрепится», — заключил президент РОАД.
Также он упомянул, что на ценах отразится повышение утильсбора, которое произошло 1 января. Изменение уже затронуло автомобили класса «Веста», наценка на которые составила около 50 тысяч рублей. В 2025 году она может достигнуть 100 тысяч.
Также на рост цен повлияет подорожание цепочки логистики и таможенных пошлин. Это происходит регулярно на протяжении пяти лет, уточнил Мигаль.
Как добавил Маньков, на стоимость автомобилей на первичном и вторичном рынках также повлияет повышение ключевой ставки. По его словам, непростой ситуация на авторынке будет и из-за уменьшения количества одобренных кредитов на автомобили.
Стоит ли покупать или менять машину в текущих условиях
Вице-президент РОАД поделился советом, который работает уже несколько лет. По мнению Мигаля, покупать машину нужно в тот момент, когда она необходима.
«Если вы сейчас нуждаетесь в автомобиле, но не покупаете, потому что ждете скидок, — я бы не рекомендовал так делать. Надо брать здесь и сейчас, нет смысла чего-то ждать, ждать весны или ждать лета, и ждать удешевлений. Не будет никаких удешевлений, не будет никаких скидок, поэтому я рекомендую: нужна машина — бери, если вы нашли то, что нужно. Конечно, перед покупкой всегда проверяйте качество автомобиля, либо берите в тех местах, где есть проверенные дилеры», — объяснил Мигаль.
Маньков поддержал такую точку зрения, однако предостерег от покупки автомобиля с целью сохранить деньги. «Если рассматривать автомобиль как способ сохранить деньги, то это, вероятно, не лучший вариант», — считает руководитель сектора регионального развития Восток Авто.ру Бизнес.
По статистике каждый второй автомобиль покупается в кредит, рассказал президент РОАД. Банки увеличивают процент, который должны выплатить заемщики, что означает большую переплату на временной дистанции. Подщеколдин отметил, что в последнее время количество желающих приобрести машину в кредит резко уменьшилось. По его словам, покупатель платит за одну машину, а выплачивает банку как за три. Эксперт посоветовал не брать машину в кредит при текущей ситуации в экономике.
Мигаль подчеркнул, что для тех, кто уже обладает автомобилем, но задумывается о его обновлении, лучшим вариантом будет повременить: «Если вы не нуждаетесь в автомобиле или у вас есть возможность отложить покупку, поездив еще какое-то время на вашем старом автомобиле, — это тоже отличное решение. Сейчас у нас доступность сервисных центров увеличилась, даже дилеры стали сговорчивее и гибче.
Направление развивается. Поэтому поэксплуатировать еще какое-то время свой старый автомобиль — тоже хорошая идея".
Какие машины возглавят топ продаж
По мнению Подщеколдина, тренды в 2025 году возглавят автомобили, произведенные фирмой «АвтоВАЗ». Как отметил эксперт, отечественные машины обладают многими преференциями благодаря поддержке правительства, в том числе льготной программе кредитования. Доля продаж автомобилей от производителя «АвтоВАЗ» достигнет около 35-38% от всего рынка.
Подщеколдин также отметил возможный успех китайских производителей: Haval, Geely, Cherry. Они заняли лидирующие позиции на российском рынке авто в 2024 году и, скорее всего, сохранят их в наступившем.
Мигаль также дал положительный прогноз для китайских производителей. По его словам, автомобили, произведенные компаниями из КНР будут иметь успех и большое предложение не только у дилеров, но и на вторичном рынке.
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