Глава «Победы» оценил последствия открытия аэропортов юга

Глава «Победы» Тыщук: число рейсов увеличится после открытия воздушной зоны
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Глава «Победы» заявил, что при открытии ростовской воздушной зоны, компания сможет выполнять на 10 тысяч рейсов в год больше
Глава «Победы» заявил, что при открытии ростовской воздушной зоны, компания сможет выполнять на 10 тысяч рейсов в год больше Фото:

При возобновлении полетов в ростовской воздушной зоне авиакомпания «Победа» значительно расширит свою деятельность. По словам главы компании Дмитрия Тыщука, это позволит выполнить дополнительно около 10 тысяч рейсов в год.

«У нас высвободится 10–15% времени, которое мы сегодня тратим на облет этой зоны. <...> Это позволит нарастить выручку и генерировать дополнительную прибыль», — сообщил Тыщук РБК. Он уточнил, что в 2024 году компания выполнила 76 тысяч рейсов, но с открытием воздушной зоны, они смогут выполнить на 10 тысяч рейсов больше. 

Тыщук уточнил, что на перестроение маршрутной сети и расписания уйдет около двух недель. На полное же восстановление и запуск новых маршрутов из закрытых аэропортов понадобится от трех до четырех месяцев.

С началом проведения специальной военной операции на территории Украины в феврале 2022 года, российские авиационные органы по причинам обеспечения безопасности приняли решение о закрытии аэропортов, расположенных вблизи зоны конфликта. В результате были приостановлены все коммерческие пассажирские полеты в такие аэропорты, как Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Белгород, Воронеж, Брянск, Курск, Липецк и Элиста. Однако в мае 2024 года Росавиация сняла ограничения на выполнение рейсов в аэропорт Элисты, разрешив их проведение в дневное время с 9 до 19 часов.

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При возобновлении полетов в ростовской воздушной зоне авиакомпания «Победа» значительно расширит свою деятельность. По словам главы компании Дмитрия Тыщука, это позволит выполнить дополнительно около 10 тысяч рейсов в год. «У нас высвободится 10–15% времени, которое мы сегодня тратим на облет этой зоны. <...> Это позволит нарастить выручку и генерировать дополнительную прибыль», — сообщил Тыщук РБК. Он уточнил, что в 2024 году компания выполнила 76 тысяч рейсов, но с открытием воздушной зоны, они смогут выполнить на 10 тысяч рейсов больше.  Тыщук уточнил, что на перестроение маршрутной сети и расписания уйдет около двух недель. На полное же восстановление и запуск новых маршрутов из закрытых аэропортов понадобится от трех до четырех месяцев. С началом проведения специальной военной операции на территории Украины в феврале 2022 года, российские авиационные органы по причинам обеспечения безопасности приняли решение о закрытии аэропортов, расположенных вблизи зоны конфликта. В результате были приостановлены все коммерческие пассажирские полеты в такие аэропорты, как Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Белгород, Воронеж, Брянск, Курск, Липецк и Элиста. Однако в мае 2024 года Росавиация сняла ограничения на выполнение рейсов в аэропорт Элисты, разрешив их проведение в дневное время с 9 до 19 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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