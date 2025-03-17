Глава «Победы» оценил последствия открытия аэропортов юга

При возобновлении полетов в ростовской воздушной зоне авиакомпания «Победа» значительно расширит свою деятельность. По словам главы компании Дмитрия Тыщука, это позволит выполнить дополнительно около 10 тысяч рейсов в год.
«У нас высвободится 10–15% времени, которое мы сегодня тратим на облет этой зоны. <...> Это позволит нарастить выручку и генерировать дополнительную прибыль», — сообщил Тыщук РБК. Он уточнил, что в 2024 году компания выполнила 76 тысяч рейсов, но с открытием воздушной зоны, они смогут выполнить на 10 тысяч рейсов больше.
Тыщук уточнил, что на перестроение маршрутной сети и расписания уйдет около двух недель. На полное же восстановление и запуск новых маршрутов из закрытых аэропортов понадобится от трех до четырех месяцев.
С началом проведения специальной военной операции на территории Украины в феврале 2022 года, российские авиационные органы по причинам обеспечения безопасности приняли решение о закрытии аэропортов, расположенных вблизи зоны конфликта. В результате были приостановлены все коммерческие пассажирские полеты в такие аэропорты, как Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Белгород, Воронеж, Брянск, Курск, Липецк и Элиста. Однако в мае 2024 года Росавиация сняла ограничения на выполнение рейсов в аэропорт Элисты, разрешив их проведение в дневное время с 9 до 19 часов.
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