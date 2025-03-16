16 марта 2025
15 марта 2025

В Тюмени на маршруты выйдут 10 новых автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения коснутся девяти маршрутов
Изменения коснутся девяти маршрутов Фото:

В Тюмени на обслуживания линий общественного транспорта выйдут десять дополнительных автобусов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации города.

«С 19 марта на девяти маршрутах регулярных перевозок будет скорректирован выпуск автобусов. В общей сложности на линию выйдут десять дополнительных автобусов», — сообщает администрация.

Автобусы большого класса вместимости выйдут на маршруты №55, 3, 25, 28, 96, 8, и 48. Также планируют подключить к работе автобус особо большого класса вместимости на маршрут №17 и два автобуса среднего класса на №70.

Ранее в областной столице планировали изменить маршруты автобусов №152 и 152к. На линии добавили новые остановки.

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В Тюмени на обслуживания линий общественного транспорта выйдут десять дополнительных автобусов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации города. «С 19 марта на девяти маршрутах регулярных перевозок будет скорректирован выпуск автобусов. В общей сложности на линию выйдут десять дополнительных автобусов», — сообщает администрация. Автобусы большого класса вместимости выйдут на маршруты №55, 3, 25, 28, 96, 8, и 48. Также планируют подключить к работе автобус особо большого класса вместимости на маршрут №17 и два автобуса среднего класса на №70. Ранее в областной столице планировали изменить маршруты автобусов №152 и 152к. На линии добавили новые остановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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