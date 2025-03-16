В Тюмени на маршруты выйдут 10 новых автобусов

В Тюмени на обслуживания линий общественного транспорта выйдут десять дополнительных автобусов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации города.
«С 19 марта на девяти маршрутах регулярных перевозок будет скорректирован выпуск автобусов. В общей сложности на линию выйдут десять дополнительных автобусов», — сообщает администрация.
Автобусы большого класса вместимости выйдут на маршруты №55, 3, 25, 28, 96, 8, и 48. Также планируют подключить к работе автобус особо большого класса вместимости на маршрут №17 и два автобуса среднего класса на №70.
Ранее в областной столице планировали изменить маршруты автобусов №152 и 152к. На линии добавили новые остановки.
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