В Челябинской области на 35% вырос объем работы для подростков

В Челябинской области за год подростков стали приглашать на работу на 35% чаще. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, каждого десятого позвали в рестораны и сферу туризма, 7,3% пригласили работать в магазин.
«За 2024 год работодатели направили челябинским соискателям в возрасте от 14 до 18 лет более 155 тысяч приглашений на вакансии. Это на 35% больше, чем в 2023 году», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
Каждого двадцатого подростка работодатели приглашали работать в качестве домашнего персонала. Примерно столько же — в сфере искусства и развлечений. Также молодежь готовы видеть в транспорте и логистике (4,8%), в качестве администраторов (4,4%), в маркетинге (4,3%). Подростам предлагали поработать рабочими и даже помочь развитию науки (в 2,6% случаев).
Причем в сфере науки и образования лояльность к молодым кандидатам выросла больше других направлений. Количество приглашений для подростков здесь выросло в 2,5 раза за год.
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