Челябинцы раскупили билеты на концерт белорусского ансамбля «Песняры»

В Челябинске не осталось билетов на концерт ансамбля «Песняры», который является музыкальной визитной карточкой Беларуси. Выступление коллектива состоится 23 марта, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Свободных мест нет», — отметили на сайте. Концертная программа будет состоять из золотого песенного фонда коллектива. Выступления пройдут в формате «Живой звук».
Для челябинцев выступят Роман Козырев, Олег Железняков, Юрий Туровец, Сергей Боек, Артур Михайлов, Игорь Дударчик и Сергей Горбацкий. Артисты исполнят песни «Вологда», «Молодость моя, Белоруссия», «Беловежская Пуща», «За полчаса до весны» и другие. Каждая композиция будет сопровождаться видеоконтентом. Концерт состоится в Концертном зале имени Прокофьева.
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