16 марта 2025

Челябинцы раскупили билеты на концерт белорусского ансамбля «Песняры»

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После Челябинска ансамбль «Песняры» выступит в Екатеринбурге
После Челябинска ансамбль «Песняры» выступит в Екатеринбурге Фото:

В Челябинске не осталось билетов на концерт ансамбля «Песняры», который является музыкальной визитной карточкой Беларуси. Выступление коллектива состоится 23 марта, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет», — отметили на сайте. Концертная программа будет состоять из золотого песенного фонда коллектива. Выступления пройдут в формате «Живой звук».

Для челябинцев выступят Роман Козырев, Олег Железняков, Юрий Туровец, Сергей Боек, Артур Михайлов, Игорь Дударчик и Сергей Горбацкий. Артисты исполнят песни «Вологда», «Молодость моя, Белоруссия», «Беловежская Пуща», «За полчаса до весны» и другие. Каждая композиция будет сопровождаться видеоконтентом. Концерт состоится в Концертном зале имени Прокофьева.

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В Челябинске не осталось билетов на концерт ансамбля «Песняры», который является музыкальной визитной карточкой Беларуси. Выступление коллектива состоится 23 марта, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет», — отметили на сайте. Концертная программа будет состоять из золотого песенного фонда коллектива. Выступления пройдут в формате «Живой звук». Для челябинцев выступят Роман Козырев, Олег Железняков, Юрий Туровец, Сергей Боек, Артур Михайлов, Игорь Дударчик и Сергей Горбацкий. Артисты исполнят песни «Вологда», «Молодость моя, Белоруссия», «Беловежская Пуща», «За полчаса до весны» и другие. Каждая композиция будет сопровождаться видеоконтентом. Концерт состоится в Концертном зале имени Прокофьева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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