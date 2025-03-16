SUP - летнее развлечение, но некоторые не могут дождаться жары
С приходом календарной весны в перми любители водных видов отдыхе открыли сезон прогулок на SUP-досках. За одно они покатались на льдинах. Фото и видео экстремалы выложили в соцсетях.
«Сапсезон на Каме торжественно открыт! Весна началась, а значит начинаем кататься!» — пишет Марина Ильина в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, как пермяки устроили холодный сплав по Усьве в середине ноября 2023 года. Тогда уже выпал снег, но это не стало помехой для туристов.
Прокатиться по Каме вместе со льдинами - сделано
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