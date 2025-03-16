16 марта 2025

Пермяки открыли сезон сплавов на SUP-досках. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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SUP - летнее развлечение, но некоторые не могут дождаться жары
SUP - летнее развлечение, но некоторые не могут дождаться жары Фото:

С приходом календарной весны в перми любители водных видов отдыхе открыли сезон прогулок на SUP-досках. За одно они покатались на льдинах. Фото и видео экстремалы выложили в соцсетях.

«Сапсезон на Каме торжественно открыт! Весна началась, а значит начинаем кататься!» — пишет Марина Ильина в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяки устроили холодный сплав по Усьве в середине ноября 2023 года. Тогда уже выпал снег, но это не стало помехой для туристов. 

Прокатиться по Каме вместе со льдинами - сделано
Прокатиться по Каме вместе со льдинами - сделано
Фото:

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С приходом календарной весны в перми любители водных видов отдыхе открыли сезон прогулок на SUP-досках. За одно они покатались на льдинах. Фото и видео экстремалы выложили в соцсетях. «Сапсезон на Каме торжественно открыт! Весна началась, а значит начинаем кататься!» — пишет Марина Ильина в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, как пермяки устроили холодный сплав по Усьве в середине ноября 2023 года. Тогда уже выпал снег, но это не стало помехой для туристов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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