Мэр Челябинска Лошкин поручил принять меры против дурного примера рыбаков

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал принять совместные меры для обеспечения безопасности рыбаков, которые рискуют жизнью, выходя на весенний лед. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания у главы города, начальник городского управления МВД Андрей Меньшенин согласился с этой необходимостью.
«Рыбаки не только рискуют жизнью, но и подают дурной пример. Мы видим, что профилактические меры не помогают. Может быть, пора организовать совместные меры?», — задал вопрос Меньшенину глава города. Начальник челябинской полиции подтвердил, что подобные меры в этой ситуации будут оправданы.
Из-за аномального потепления весна в регионе началась на пару недель раньше срока. Сотрудники МЧС предупреждают, что лед на водоемах уже непрочный и настоятельно не рекомендуют рисковать жизнью ради рыбалки или других развлечений.
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