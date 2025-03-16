16 марта 2025

Мэр Челябинска Лошкин поручил принять меры против дурного примера рыбаков

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки рискуют жизнью, выходя на весенний лед
Рыбаки рискуют жизнью, выходя на весенний лед Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал принять совместные меры для обеспечения безопасности рыбаков, которые рискуют жизнью, выходя на весенний лед. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания у главы города, начальник городского управления МВД Андрей Меньшенин согласился с этой необходимостью.

«Рыбаки не только рискуют жизнью, но и подают дурной пример. Мы видим, что профилактические меры не помогают. Может быть, пора организовать совместные меры?», — задал вопрос Меньшенину глава города. Начальник челябинской полиции подтвердил, что подобные меры в этой ситуации будут оправданы.

Из-за аномального потепления весна в регионе началась на пару недель раньше срока. Сотрудники МЧС предупреждают, что лед на водоемах уже непрочный и настоятельно не рекомендуют рисковать жизнью ради рыбалки или других развлечений.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал принять совместные меры для обеспечения безопасности рыбаков, которые рискуют жизнью, выходя на весенний лед. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания у главы города, начальник городского управления МВД Андрей Меньшенин согласился с этой необходимостью. «Рыбаки не только рискуют жизнью, но и подают дурной пример. Мы видим, что профилактические меры не помогают. Может быть, пора организовать совместные меры?», — задал вопрос Меньшенину глава города. Начальник челябинской полиции подтвердил, что подобные меры в этой ситуации будут оправданы. Из-за аномального потепления весна в регионе началась на пару недель раньше срока. Сотрудники МЧС предупреждают, что лед на водоемах уже непрочный и настоятельно не рекомендуют рисковать жизнью ради рыбалки или других развлечений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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