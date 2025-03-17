Идея президента Франции Эммануэля Макрона о размещении европейских миротворцев на Украине является интервенцией. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Цель плана Макрона — интервенция», — передает слова Ивлева РИА Новости. Он добавил, что такая инициатива уже имеет негативный исторический опыт, ссылаясь на события в Одессе в 1918 году, когда французские войска позорно бежали из города под натиском Красной армии.
Депутат Михаил Шеремет предупредил, что размещение миротворцев будет угрозой для безопасности России. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев добавил, что отправка «миротворцев» НАТО на Украину приведет к войне с альянсом.
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