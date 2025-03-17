Минобороны РФ: ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника

За прошедшую ночь силами ПВО России уничтожено 22 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны РФ. Об этом представители ведомства написали в telegram-канале.
Большая часть БПЛА была уничтожена над Астраханской областью, где было сбито 13 дронов. Также беспилотники были замечены над Калмыкией, Брянской областью и Краснодарским краем. По одному беспилотнику было сбито над Волгоградской и Ростовской областями.
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