Минобороны РФ: ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника

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За ночь на 17 марта сбито более десятка вражеских БПЛА, заявили в Минобороны РФ
За ночь на 17 марта сбито более десятка вражеских БПЛА, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь силами ПВО России уничтожено 22 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны РФ. Об этом представители ведомства написали в telegram-канале.

Большая часть БПЛА была уничтожена над Астраханской областью, где было сбито 13 дронов. Также беспилотники были замечены над Калмыкией, Брянской областью и Краснодарским краем. По одному беспилотнику было сбито над Волгоградской и Ростовской областями.

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За прошедшую ночь силами ПВО России уничтожено 22 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны РФ. Об этом представители ведомства написали в telegram-канале. Большая часть БПЛА была уничтожена над Астраханской областью, где было сбито 13 дронов. Также беспилотники были замечены над Калмыкией, Брянской областью и Краснодарским краем. По одному беспилотнику было сбито над Волгоградской и Ростовской областями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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