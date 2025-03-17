Politico: в Киеве согласились смягчить санкции в отношении России

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В Киеве считают, что снятие санкций может повлиять на позицию России
В Киеве считают, что снятие санкций может повлиять на позицию России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Украина согласилась смягчить санкции против России ради достижения мирного соглашения. Об этом рассказали источники в украинской власти.

«В Киеве согласились на смягчения санкций в отношении России ради заключения мирного соглашения», — передает слова источников издание Politico. Там добавили, что жесткие экономические ограничения могут быть отменены после окончания конфликта.

При этом президент США Дональд Трамп также намекнул на возможность снятия американских санкций, в то время как Европейский Союз призывает продолжать вводить ограничения. На Украине считают, что снятие санкций может побудить Москву к уступкам, подчеркивая, что отмена санкций неизбежна, и стоит использовать их как средство давления.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости справедливого мира на Украине с учетом интересов России. Он отметил, что Кремль не согласится на временное перемирие, если оно будет использовано для перевооружения украинских вооруженных сил, передает RT.

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Украина согласилась смягчить санкции против России ради достижения мирного соглашения. Об этом рассказали источники в украинской власти. «В Киеве согласились на смягчения санкций в отношении России ради заключения мирного соглашения», — передает слова источников издание Politico. Там добавили, что жесткие экономические ограничения могут быть отменены после окончания конфликта. При этом президент США Дональд Трамп также намекнул на возможность снятия американских санкций, в то время как Европейский Союз призывает продолжать вводить ограничения. На Украине считают, что снятие санкций может побудить Москву к уступкам, подчеркивая, что отмена санкций неизбежна, и стоит использовать их как средство давления. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости справедливого мира на Украине с учетом интересов России. Он отметил, что Кремль не согласится на временное перемирие, если оно будет использовано для перевооружения украинских вооруженных сил, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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