Politico: в Киеве согласились смягчить санкции в отношении России

Украина согласилась смягчить санкции против России ради достижения мирного соглашения. Об этом рассказали источники в украинской власти.
«В Киеве согласились на смягчения санкций в отношении России ради заключения мирного соглашения», — передает слова источников издание Politico. Там добавили, что жесткие экономические ограничения могут быть отменены после окончания конфликта.
При этом президент США Дональд Трамп также намекнул на возможность снятия американских санкций, в то время как Европейский Союз призывает продолжать вводить ограничения. На Украине считают, что снятие санкций может побудить Москву к уступкам, подчеркивая, что отмена санкций неизбежна, и стоит использовать их как средство давления.
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости справедливого мира на Украине с учетом интересов России. Он отметил, что Кремль не согласится на временное перемирие, если оно будет использовано для перевооружения украинских вооруженных сил, передает RT.
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