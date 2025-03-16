16 марта 2025

В Перми проснулись змеи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Змею заметили в Кировском районе Перми
Змею заметили в Кировском районе Перми Фото:

Пермяки встретили первую в этом году змею в Кировском районе. Видео они поделились в группе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Из-за теплой погоды проснулись змеи. Гадюку заметили в Кировском районе», — говорится в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае раньше наступит сезон активности клещей. На это повлияет теплая зима, пояснили в краевом Роспотребнадзоре. 

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Пермяки встретили первую в этом году змею в Кировском районе. Видео они поделились в группе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Из-за теплой погоды проснулись змеи. Гадюку заметили в Кировском районе», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае раньше наступит сезон активности клещей. На это повлияет теплая зима, пояснили в краевом Роспотребнадзоре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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