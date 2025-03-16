Змею заметили в Кировском районе Перми
Пермяки встретили первую в этом году змею в Кировском районе. Видео они поделились в группе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Из-за теплой погоды проснулись змеи. Гадюку заметили в Кировском районе», — говорится в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае раньше наступит сезон активности клещей. На это повлияет теплая зима, пояснили в краевом Роспотребнадзоре.
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