16 марта 2025

В Челябинске прочистят ливневки и канавы для отвода паводковых вод

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пик паводка обещают к началу апреля
Пик паводка обещают к началу апреля Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился обратить внимание на отвод воды в Ленинском и Курчатовском районах города. Это указание он сделал на аппаратном совещании 17 марта, передает корреспондент URA.RU.

«Надо держать ситуацию на контроле. Особенно там, где есть частный сектор — прочищайте ливневки, канавы, каналы», — заявил Лошкин.

Из-за аномального потепления снег в регионе начал таять на две недели раньше. На прошлой неделе Лошкин обозначил зоны постоянного подтопления и варианты решения многолетних проблем. Пик паводка синоптики обещают на начало апреля.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился обратить внимание на отвод воды в Ленинском и Курчатовском районах города. Это указание он сделал на аппаратном совещании 17 марта, передает корреспондент URA.RU. «Надо держать ситуацию на контроле. Особенно там, где есть частный сектор — прочищайте ливневки, канавы, каналы», — заявил Лошкин. Из-за аномального потепления снег в регионе начал таять на две недели раньше. На прошлой неделе Лошкин обозначил зоны постоянного подтопления и варианты решения многолетних проблем. Пик паводка синоптики обещают на начало апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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