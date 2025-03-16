В Челябинске прочистят ливневки и канавы для отвода паводковых вод

Мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился обратить внимание на отвод воды в Ленинском и Курчатовском районах города. Это указание он сделал на аппаратном совещании 17 марта, передает корреспондент URA.RU.
«Надо держать ситуацию на контроле. Особенно там, где есть частный сектор — прочищайте ливневки, канавы, каналы», — заявил Лошкин.
Из-за аномального потепления снег в регионе начал таять на две недели раньше. На прошлой неделе Лошкин обозначил зоны постоянного подтопления и варианты решения многолетних проблем. Пик паводка синоптики обещают на начало апреля.
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