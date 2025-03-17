Украинская армия отправила группу женщин-штурмовиков на южнодонецкое направление, а именно в окрестности Константинополя. Об этом рассказали источники в российских силовых структурах.
«Противник перебросил группу женщин в окрестности Константинополя», — передает слова представителей силовых структур ТАСС. Там добавили, что, несмотря на высокие потери, командование ВСУ возложило на них штурмовые задачи. На передовой в составе ВСУ сейчас находятся около 5,5 тысячи женщин-солдат, передает Pravda.Ru.
На покровском направлении 8 марта российские военнослужащие захватили в плен бывшую заключенную из женской роты ВСУ по имени Галина. Ей всего 29 лет, и она подписала контракт с украинскими войсками сразу после выхода из колонии, надеясь на службу в тылу. Однако ее обманули, отправив в штурмовые отряды, где она подвергалась жестокому обращению.
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