Пермяка заставили выплатить почти полумиллионный долг по алиментам

Судебные приставы взыскали 450 тысяч рублей с жителя Чернушки Пермского края. Он длительное время не платил алименты сыну и скрывал свои реальные доходы от бывшей жены.
«Мужчина должен был выплачивать деньги на содержание сына в размере ? части всех своих доходов. Однако, должник был самозанятым, что позволило ему скрыть свои реальные доходы», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП на официальном сайте.
Сначала у него арестовали счета, но это не позволило в полной погасить долг. Тогда арест наложили на его квартиру. И как выяснилось, это было сделано своевременно. Мужчина как раз планировал продать недвижимость. Чтобы все-таки совершить сделку, ему пришлось найти средства и погасить задолженность перед ребенком.
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