16 марта 2025

Пермяка заставили выплатить почти полумиллионный долг по алиментам

© Служба новостей «URA.RU»
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Приставы наложили арест на квартиру должника
Приставы наложили арест на квартиру должника Фото:

Судебные приставы взыскали 450 тысяч рублей с жителя Чернушки Пермского края. Он длительное время не платил алименты сыну и скрывал свои реальные доходы от бывшей жены.

«Мужчина должен был выплачивать деньги на содержание сына в размере ? части всех своих доходов. Однако, должник был самозанятым, что позволило ему скрыть свои реальные доходы», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП на официальном сайте.

Сначала у него арестовали счета, но это не позволило в полной погасить долг. Тогда арест наложили на его квартиру. И как выяснилось, это было сделано своевременно. Мужчина как раз планировал продать недвижимость. Чтобы все-таки совершить сделку, ему пришлось найти средства и погасить задолженность перед ребенком.

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Судебные приставы взыскали 450 тысяч рублей с жителя Чернушки Пермского края. Он длительное время не платил алименты сыну и скрывал свои реальные доходы от бывшей жены. «Мужчина должен был выплачивать деньги на содержание сына в размере ? части всех своих доходов. Однако, должник был самозанятым, что позволило ему скрыть свои реальные доходы», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП на официальном сайте. Сначала у него арестовали счета, но это не позволило в полной погасить долг. Тогда арест наложили на его квартиру. И как выяснилось, это было сделано своевременно. Мужчина как раз планировал продать недвижимость. Чтобы все-таки совершить сделку, ему пришлось найти средства и погасить задолженность перед ребенком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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