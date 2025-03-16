16 марта 2025

Стало известно, на чем ездит тюменец, сбивший насмерть собаку в Крыму

Житель Тюмени, насмерть сбивший собаку в Крыму, ездит на китайском автомобиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбив собаку, тюменец скрылся с места ДТП
Сбив собаку, тюменец скрылся с места ДТП Фото:

Житель Тюменской области, который насмерть сбил собаку недалеко от города Саки (Крым) и скрылся, ездит на машине китайского производства Changan CS55 Plus. Информация об этом указана на онлайн-площадках по предоставлению данных о зарегистрированных в РФ автомобилях. Ранее агентство писало о том, что в Крыму мертвую собаку похоронили вместе с госномером машины, которая ее сбила.

«Changan CS55 Plus, объем: 1494 куб. см. Мощность: 180 л.с., цвет: белый. Тип ТС: легковой комби (хэтчбек)», — указано в сообщении одного из онлайн-сервисов.

Автомобиль был произведен в 2023 году. Тюменец, сбивший насмерть собаку в Крыму, приобрел и зарегистрировал машину в июле 2024 года.

Ранее URA.RU писало о том, что автомобиль с тюменскими номерами сбил собаку рядом с городом Саки. При этом, один из них водитель потерял на месте происшествия. 

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Житель Тюменской области, который насмерть сбил собаку недалеко от города Саки (Крым) и скрылся, ездит на машине китайского производства Changan CS55 Plus. Информация об этом указана на онлайн-площадках по предоставлению данных о зарегистрированных в РФ автомобилях. Ранее агентство писало о том, что в Крыму мертвую собаку похоронили вместе с госномером машины, которая ее сбила. «Changan CS55 Plus, объем: 1494 куб. см. Мощность: 180 л.с., цвет: белый. Тип ТС: легковой комби (хэтчбек)», — указано в сообщении одного из онлайн-сервисов. Автомобиль был произведен в 2023 году. Тюменец, сбивший насмерть собаку в Крыму, приобрел и зарегистрировал машину в июле 2024 года. Ранее URA.RU писало о том, что автомобиль с тюменскими номерами сбил собаку рядом с городом Саки. При этом, один из них водитель потерял на месте происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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