16 марта 2025

В Свердловскую область придут заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, иней, растение, заморозки, осень, мороз, холод
Ночью температура опустится до -18 градусов Фото:

В Свердловскую область придут ночные заморозки до -18 градусов. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

«С 17 по 19 марта в регионе ожидается переменная облачность, местами умеренные осадки: мокрый снег, дождь, порывы ветра до 10 м/c. Ночью от -3 до -18 градусов, днем от +1 до +6 градусов», — следует из данных центра.

В Екатеринбурге будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Температура ночью от 0 до -5 градусов. Днем воздух прогреется до шести градусов.

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В Свердловскую область придут ночные заморозки до -18 градусов. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. «С 17 по 19 марта в регионе ожидается переменная облачность, местами умеренные осадки: мокрый снег, дождь, порывы ветра до 10 м/c. Ночью от -3 до -18 градусов, днем от +1 до +6 градусов», — следует из данных центра. В Екатеринбурге будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Температура ночью от 0 до -5 градусов. Днем воздух прогреется до шести градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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