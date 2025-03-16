В Свердловскую область придут заморозки

Ночью температура опустится до -18 градусов
В Свердловскую область придут ночные заморозки до -18 градусов. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
«С 17 по 19 марта в регионе ожидается переменная облачность, местами умеренные осадки: мокрый снег, дождь, порывы ветра до 10 м/c. Ночью от -3 до -18 градусов, днем от +1 до +6 градусов», — следует из данных центра.
В Екатеринбурге будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Температура ночью от 0 до -5 градусов. Днем воздух прогреется до шести градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!