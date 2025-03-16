В Нижневартовске (ХМАО) выставлен на продажу легендарный вертолет МИ-8, ставший неотъемлемой частью рекреационной зоны в центре города на Комсомольском озере. На территории находится кафе, несколько мангальных беседок, небольшой причал — общая стоимость недвижимости оценивается в 25 миллионов рублей, рассказал URA.RU продавец.
«25 миллионов — это цена всей базы на Комсомольском озере», — сообщил в разговоре с агентством продавец. Под всей базой подразумевается продажа вертолета МИ-8, внутри которого обустроено место для застолья. Владелец уточняет, что летательный аппарат не имеет двигателя и может подойти на запчасти, отдельно цена 1 миллион 150 тысяч рублей, также он рассматривает обмен вертолета на машину, гараж и другую технику.
В стоимость лота входит кафе-бар 250 квадратных метров в этой же локации. В здании, которое продавец готов сдать и в аренду за 100 тысяч рублей в месяц, имеется две VIP-кабинки, мебель, кальяны, оборудованная кухня.
Главным для жителей Нижневартовска на этой территории остается не кафе, а оборудованные мангальные зоны, которые доступны в краткосрочную аренду за небольшую цену в теплое время года. Работают они здесь порядка 15 лет, а вот оставит ли их новый, продавец затрудняется сказать.
«Новый собственник сам будет решать, что разместит на этой земле — она находится в аренде. Хотелось бы, чтобы это место отдыха оставалось доступным для горожан. А продаем мы этот бизнес в связи с переездом», — пояснил корреспонденту URA.RU автор объявления, размещенного на «Авито».
Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО активно распродают коммерческую недвижимость. Например, в Нижневартовске выставлено на продажу культовое здание бывшего «Дома книги», в Нефтеюганском районе продают НПЗ, а в Сургуте — завод по производству лимонадов.
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