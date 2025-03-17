Водитель из Турции покончил с собой в Екатеринбурге

ЧП произошло на территории Ново-Свердловской тепловой электростанции (архивное фото)
Погибшим на распределительном центре в Кировском районе Екатеринбурга оказался 37-летний водитель из Турции Салин Э. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Его тело нашли в салоне фуры», — сказал собеседник агентства.
Труп обнаружили днем 16 марта. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались. В почетном консульстве Турции в Екатеринбурге сообщили URA.RU, что не в курсе случившегося.
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