Водитель из Турции покончил с собой в Екатеринбурге

17 марта 2025 в 13:09 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на территории Ново-Свердловской тепловой электростанции (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Погибшим на распределительном центре в Кировском районе Екатеринбурга оказался 37-летний водитель из Турции Салин Э. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Его тело нашли в салоне фуры», — сказал собеседник агентства. Труп обнаружили днем 16 марта. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались. В почетном консульстве Турции в Екатеринбурге сообщили URA.RU, что не в курсе случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибшим на распределительном центре в Кировском районе Екатеринбурга оказался 37-летний водитель из Турции Салин Э. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Его тело нашли в салоне фуры», — сказал собеседник агентства. Труп обнаружили днем 16 марта. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались. В почетном консульстве Турции в Екатеринбурге сообщили URA.RU, что не в курсе случившегося.