Водитель из Турции покончил с собой в Екатеринбурге

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ЧП произошло на территории Ново-Свердловской тепловой электростанции (архивное фото) Фото:

Погибшим на распределительном центре в Кировском районе Екатеринбурга оказался 37-летний водитель из Турции Салин Э. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Его тело нашли в салоне фуры», — сказал собеседник агентства.

Труп обнаружили днем 16 марта. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались. В почетном консульстве Турции в Екатеринбурге сообщили URA.RU, что не в курсе случившегося.

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Погибшим на распределительном центре в Кировском районе Екатеринбурга оказался 37-летний водитель из Турции Салин Э. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Его тело нашли в салоне фуры», — сказал собеседник агентства. Труп обнаружили днем 16 марта. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались. В почетном консульстве Турции в Екатеринбурге сообщили URA.RU, что не в курсе случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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