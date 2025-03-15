В Петербурге гостиница «Талион» выставлена на продажу за 10 миллиардов

Гостиница «Талион», расположенная в историческом центре Петербурга на Большой Морской, выставлена на продажу. Объект недвижимости предлагается покупателям за десять миллиардов рублей. Об этом узнал «Деловой Петербург».
«Гостиницу „Талион“ на Большой Морской ул., 14 (здание выходит также на Невский проспект и набережную Мойки) выставили на торги за 10 млрд рублей», — пишет «Деловой Петербург». Здание, в котором находится гостиница, является объектом культурного наследия и охраняется как памятник архитектуры «Дом Чичерина Н.И. (Елисеевых) с домом Косиковского А.И.». Гостиница была открыта в 2003 году и с тех пор является значимой частью гостиничного бизнеса в историческом центре.
К продаже предлагается не только само здание гостиницы, но и связанное с ним имущество, включая разнообразные декоративные и функциональные элементы. Всего на торги выставлено более 12 тысяч позиций. Имущество принадлежит двум компаниям: ЗАО «Елисеев палас отель» и АО «Талион», причем около половины имущества не обременено залогами. Процесс приема заявок на покупку начнется 17 марта и продлится до 21 апреля текущего года. Сам аукцион, на котором будет определен новый владелец объекта, запланирован на 23 апреля.
Компании «Талион» и «Елисеев палас отель», владеющие гостиницей, были признаны банкротами в 2022 году. Это не первая попытка продажи данного объекта, поскольку ранее уже были предприняты попытки найти новых владельцев для этого престижного имущества.
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