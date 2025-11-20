Петербурженка задушила младенца и спрятала тело в диване

В Петербурге женщина задушила дочь и спрятала сумку с ее телом в диван (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Санкт-Петербурге женщина обвиняется в убийстве собственной дочери. Тело младенца было найдено в диване в квартире в Апраксином переулке, сообщили в региональном СК.

«Предварительным следствием установлено, что ночью 7 ноября мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь, спрятала в сумку в диван, после чего скрылась с места происшествия», — отметили в СК. По данным ведомства, тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружил отец девочки вечером 19 ноября.

Женщину задержали и предъявили ей обвинение. Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка. Вскоре ей изберут меру пресечения. Следствие настаивает на ее аресте. Расследование контролирует прокуратура города. Известно, что девочка появилась на свет в июле этого года. Ее мать ранее была судима за склонение к потреблению наркотических средств. В момент преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

