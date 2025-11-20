Логотип РИА URA.RU
    Петербурженка задушила младенца и спрятала тело в диване

    20 ноября 2025 в 12:24
    В Петербурге женщина задушила дочь и спрятала сумку с ее телом в диван (архивное фото)

    Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

    В Санкт-Петербурге женщина обвиняется в убийстве собственной дочери. Тело младенца было найдено в диване в квартире в Апраксином переулке, сообщили в региональном СК.

    «Предварительным следствием установлено, что ночью 7 ноября мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь, спрятала в сумку в диван, после чего скрылась с места происшествия», — отметили в СК. По данным ведомства, тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружил отец девочки вечером 19 ноября.

    Женщину задержали и предъявили ей обвинение. Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка. Вскоре ей изберут меру пресечения. Следствие настаивает на ее аресте. Расследование контролирует прокуратура города. Известно, что девочка появилась на свет в июле этого года. Ее мать ранее была судима за склонение к потреблению наркотических средств. В момент преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. 

    Ранее в московском пруду обнаружили голову шестилетнего мальчика. Обезглавленное тело ребенка полиция нашла в Балашихе. По подозрению в совершении преступления была задержана мать ребенка, страдающая от наркотической зависимости. 17 ноября она призналась в содеянном. В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, было принято решение поместить женщину в следственный изолятор.

