В турнире поучаствовали несколько челябинских команд
Команда чирлидинга Dangerous Челябинского госуниверситета стала победителем Кубка Европа-Азия по чир спорту. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Наши прекрасные чемпионки. Команда чирлидинга Dangerous — обладательницы Кубка Европа-Азия по чир-спорту», — написали в telegram-канале «ЧелГУ — Челябинский университет».
Соревнования проходили с 14 по 16 марта в Екатеринбурге. В турнире также поучаствовали другие челябинские команды: это чирлидеры ХК «Трактор» StarLight и клуб «Динамика».
Команда «Dangerous» ЧелГУ одержала победу на соревнованиях в Екатеринбурге
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