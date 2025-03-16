16 марта 2025

Команда чирлидинга челябинского вуза завоевала Кубок Европа-Азия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В турнире поучаствовали несколько челябинских команд
В турнире поучаствовали несколько челябинских команд Фото:

Команда чирлидинга Dangerous Челябинского госуниверситета стала победителем Кубка Европа-Азия по чир спорту. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Наши прекрасные чемпионки. Команда чирлидинга Dangerous — обладательницы Кубка Европа-Азия по чир-спорту», — написали в telegram-канале «ЧелГУ — Челябинский университет».

Соревнования проходили с 14 по 16 марта в Екатеринбурге. В турнире также поучаствовали другие челябинские команды: это чирлидеры ХК «Трактор» StarLight и клуб «Динамика».

Команда «Dangerous» ЧелГУ одержала победу на соревнованиях в Екатеринбурге
Команда «Dangerous» ЧелГУ одержала победу на соревнованиях в Екатеринбурге
Фото:

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Команда чирлидинга Dangerous Челябинского госуниверситета стала победителем Кубка Европа-Азия по чир спорту. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Наши прекрасные чемпионки. Команда чирлидинга Dangerous — обладательницы Кубка Европа-Азия по чир-спорту», — написали в telegram-канале «ЧелГУ — Челябинский университет». Соревнования проходили с 14 по 16 марта в Екатеринбурге. В турнире также поучаствовали другие челябинские команды: это чирлидеры ХК «Трактор» StarLight и клуб «Динамика».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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