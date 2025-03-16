16 марта 2025

Первого зама мэра «курганской Рублевки» отстранили от должности на фоне работы силовиков

Власти отстранили от должности первого замглавы Кетовского округа Бабкина
© Служба новостей «URA.RU»
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На «курганской Рублевке» отстранили первого замглавы
На «курганской Рублевке» отстранили первого замглавы Фото:

Первого заместителя главы Кетовского округа (Курганская область) Николая Бабкина отстранили от занимаемой должности. Об этом сообщает правительство региона. 

«Продолжая линию губернатора Курганской области по наведению законности и порядка, отстранен от должности первый заместитель главы Кетовского округа Николай Бабкин», — сообщает пресс-служба правительства. В настоящее время работают следственные органы. 

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме главе муниципалитета. Ответ ожидается.

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Первого заместителя главы Кетовского округа (Курганская область) Николая Бабкина отстранили от занимаемой должности. Об этом сообщает правительство региона.  «Продолжая линию губернатора Курганской области по наведению законности и порядка, отстранен от должности первый заместитель главы Кетовского округа Николай Бабкин», — сообщает пресс-служба правительства. В настоящее время работают следственные органы.  Корреспондент URA.RU направил запрос по теме главе муниципалитета. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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