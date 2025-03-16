Первого зама мэра «курганской Рублевки» отстранили от должности на фоне работы силовиков

На «курганской Рублевке» отстранили первого замглавы
Первого заместителя главы Кетовского округа (Курганская область) Николая Бабкина отстранили от занимаемой должности. Об этом сообщает правительство региона.
«Продолжая линию губернатора Курганской области по наведению законности и порядка, отстранен от должности первый заместитель главы Кетовского округа Николай Бабкин», — сообщает пресс-служба правительства. В настоящее время работают следственные органы.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме главе муниципалитета. Ответ ожидается.
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