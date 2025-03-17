Девелопер «УГМК-Застройщик» построит на бывшей территории Уралмашзавода в Екатеринбурге три жилых микрорайона на 44 тысячи жителей. В границах ул. Донбасской — ул. Машиностроителей — пр. Космонавтов планируют возвести 3 школы, 12 детских садов, поликлиники, колледж, спортивные объекты, сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика. Завершить проект, который займет около 94 га, планируют в 2040-х годах.
«Новая застройка будет основана на современных принципах городского развития. Это позволит создать новый многофункциональный центр города. В концепции предлагается создание как развитой общественной инфраструктуры с кафе, ресторанами, магазинами, фитнес-клубами, так и строительство делового центра на 160 тысяч кв. м., совокупно в районе появятся рабочие места в объеме 30 тысяч мест, что сравнимо с численностью работников Уралмаша в советский период», — рассказали в пресс-службе.
В районе должен появиться спортивный кластер, куда войдут два физкультурно-оздоровительных комплекса и спортивный центр с бассейном. В проекте предусмотрено свыше 12 тысяч машиномест.
Проект уже представили на заседании экспертного совета свердловского отделения Союза архитекторов России. Разработчики утверждают, что он учитывает существующую планировку соцгорода Уралмаш и отдельные элементы бывшего завода, в том числе территорию кузнечно-прессового цеха, которую предлагается преобразовать в общественное пространство.
«УГМК-Застройщик» и ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (УЗТМ) подписали договор купли-продажи этого земельного участка весной прошлого года. Строительство начнется уже в этом году. Первые комплексы будут бизнес-класса, в следующих очередях, возможно, появится комфорт-жилье. «Этот район ни в коем случае не должен стать спальным, он должен стать новым центром мощного развития Уралмаша», — говорил гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
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