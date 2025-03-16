16 марта 2025

Гололед парализовал движение на трассах в ЯНАО

В Тазовском районе отменили рейсовые автобусы из-за гололеда
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тазовском районе отменили рейсовые автобусы в Газ-Сале
В Тазовском районе отменили рейсовые автобусы в Газ-Сале Фото:

В Тазовском районе ЯНАО отменили рейсовые автобусы из поселка Тазовского в село Газ-Сале. Дорога была перекрыта из-за образования наледи, сообщает пресс-служба администрации района.

«Из-за гололеда дорога перекрыта. Отменены рейсовые маршруты Газ-Сале — Тазовский на 13:00 и 14:30», — сказано в telegram-канале местной администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что 16 марта на Ямале было принято решение о закрытии проезда по трем зимникам и трем автомобильным дорогам из-за гололеда и плохой видимости. Еще на двух трассах организовали реверсивное движение.

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В Тазовском районе ЯНАО отменили рейсовые автобусы из поселка Тазовского в село Газ-Сале. Дорога была перекрыта из-за образования наледи, сообщает пресс-служба администрации района. «Из-за гололеда дорога перекрыта. Отменены рейсовые маршруты Газ-Сале — Тазовский на 13:00 и 14:30», — сказано в telegram-канале местной администрации. Ранее URA.RU сообщало, что 16 марта на Ямале было принято решение о закрытии проезда по трем зимникам и трем автомобильным дорогам из-за гололеда и плохой видимости. Еще на двух трассах организовали реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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