Гололед парализовал движение на трассах в ЯНАО

В Тазовском районе отменили рейсовые автобусы в Газ-Сале
В Тазовском районе ЯНАО отменили рейсовые автобусы из поселка Тазовского в село Газ-Сале. Дорога была перекрыта из-за образования наледи, сообщает пресс-служба администрации района.
«Из-за гололеда дорога перекрыта. Отменены рейсовые маршруты Газ-Сале — Тазовский на 13:00 и 14:30», — сказано в telegram-канале местной администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что 16 марта на Ямале было принято решение о закрытии проезда по трем зимникам и трем автомобильным дорогам из-за гололеда и плохой видимости. Еще на двух трассах организовали реверсивное движение.
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