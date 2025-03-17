В Екатеринбурге смягчили наказание экс-полицейскому, надругавшемуся над 6-летним

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Приговор Марату Мусину (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, мвд, полиция, правоохранительные органы
Денис Ш. попал под уголовное дело в 2022-м Фото:

В Екатеринбурге смягчили наказание бывшему сотруднику полиции Денису Ш., которого осудили за сексуальное насилие над шестилетним сыном друзей. Приговор пересмотрел Свердловский областной суд.

«По существу квалификации и основного наказания оставили без изменений. Убрали запрет на посещение различных массовых мероприятий и общественных мест, так как судом первой инстанции это было не мотивировано», — сообщили URA.RU в суде.

Под уголовную статью Денис попал в 2022 году, когда мальчик признался родителям, что мужчина трогал его за половой член. Шокированные родители обратились в СК. 11 декабря 2024-го Дениса приговорили к 12 годам лишения свободы.

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В Екатеринбурге смягчили наказание бывшему сотруднику полиции Денису Ш., которого осудили за сексуальное насилие над шестилетним сыном друзей. Приговор пересмотрел Свердловский областной суд. «По существу квалификации и основного наказания оставили без изменений. Убрали запрет на посещение различных массовых мероприятий и общественных мест, так как судом первой инстанции это было не мотивировано», — сообщили URA.RU в суде. Под уголовную статью Денис попал в 2022 году, когда мальчик признался родителям, что мужчина трогал его за половой член. Шокированные родители обратились в СК. 11 декабря 2024-го Дениса приговорили к 12 годам лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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