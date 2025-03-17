В Екатеринбурге смягчили наказание экс-полицейскому, надругавшемуся над 6-летним

В Екатеринбурге смягчили наказание бывшему сотруднику полиции Денису Ш., которого осудили за сексуальное насилие над шестилетним сыном друзей. Приговор пересмотрел Свердловский областной суд.
«По существу квалификации и основного наказания оставили без изменений. Убрали запрет на посещение различных массовых мероприятий и общественных мест, так как судом первой инстанции это было не мотивировано», — сообщили URA.RU в суде.
Под уголовную статью Денис попал в 2022 году, когда мальчик признался родителям, что мужчина трогал его за половой член. Шокированные родители обратились в СК. 11 декабря 2024-го Дениса приговорили к 12 годам лишения свободы.
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