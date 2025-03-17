В Кремле отреагировали на закрытие Трампом «Радио Свободы»* и «Голоса Америки»**

Песков: «Радио Свободы»* и «Голос Америки»** вряд ли были востребованы в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что «Радио Свободы»* и «Голос Америки»** - сугубо пропагандистские СМИ
Песков заявил, что «Радио Свободы»* и «Голос Америки»** - сугубо пропагандистские СМИ Фото:

«Радио Свободы» (признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией) и «Голос Америки» (признана Минюстом РФ иноагентом) вряд ли были востребованы в РФ, их закрытие — внутреннее дело США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти СМИ („Радио Свобода“ и „Голос Америки“)... вряд ли их можно отнести к категории популярных и востребованных в РФ», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что закрытие этих сугубо пропагандистских СМИ — внутреннее дело США, не касающееся России.

16 марта американский президент Дональд Трамп распорядился ликвидировать Агентство Штатов по глобальным медиа (USAGM), которое контролировало радиостанции «Радио Свободы» и «Голос Америки». Указанные СМИ приостановили свою деятельность, а более 1,3 тысячи их сотрудников были отправлены в отпуск.

*Радио Свободы — признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией

**Голос Америки — признана Минюстом РФ иноагентом

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«Радио Свободы» (признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией) и «Голос Америки» (признана Минюстом РФ иноагентом) вряд ли были востребованы в РФ, их закрытие — внутреннее дело США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Эти СМИ („Радио Свобода“ и „Голос Америки“)... вряд ли их можно отнести к категории популярных и востребованных в РФ», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что закрытие этих сугубо пропагандистских СМИ — внутреннее дело США, не касающееся России. 16 марта американский президент Дональд Трамп распорядился ликвидировать Агентство Штатов по глобальным медиа (USAGM), которое контролировало радиостанции «Радио Свободы» и «Голос Америки». Указанные СМИ приостановили свою деятельность, а более 1,3 тысячи их сотрудников были отправлены в отпуск. *Радио Свободы — признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией **Голос Америки — признана Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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