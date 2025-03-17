В Кремле отреагировали на закрытие Трампом «Радио Свободы»* и «Голоса Америки»**

«Радио Свободы» (признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией) и «Голос Америки» (признана Минюстом РФ иноагентом) вряд ли были востребованы в РФ, их закрытие — внутреннее дело США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эти СМИ („Радио Свобода“ и „Голос Америки“)... вряд ли их можно отнести к категории популярных и востребованных в РФ», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что закрытие этих сугубо пропагандистских СМИ — внутреннее дело США, не касающееся России.
16 марта американский президент Дональд Трамп распорядился ликвидировать Агентство Штатов по глобальным медиа (USAGM), которое контролировало радиостанции «Радио Свободы» и «Голос Америки». Указанные СМИ приостановили свою деятельность, а более 1,3 тысячи их сотрудников были отправлены в отпуск.
*Радио Свободы — признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией
**Голос Америки — признана Минюстом РФ иноагентом
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