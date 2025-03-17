Эколог Безруков озвучил прогноз паводка в Челябинской области

Эколог Безруков спрогнозировал паводок в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Пик паводка ожидается в конце марта-начале апреля
Пик паводка ожидается в конце марта-начале апреля Фото:

В Челябинской области ожидается два этапа паводка, при этом последствия подъема воды можно будет оценить лишь в мае-июне. Об этом сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«Как мы и прогнозировали в прошлом году, наш регион как и все иные, находящиеся в Западно-Сибирской низменности, перешли в цикл „большой воды“. Оценить ситуацию в полной мере мы сможем не раньше мая-июня, после того, как весь снег в лесах и горах растает и будет ясно с дождевыми осадками и испарением», — отметил Безруков.

Эксперт уточнил, что вода поднимется во всех водоемах, однако насколько — зависит от расположения каждого из них, объема притоков и предстоящих осадков. Он напомнил, что изначально паводок начинается на юге региона, когда открываются небольшие реки, а талые воды в результате теплой погоды не впитываются еще мерзлой землей и обильно попадают в водные объекты.

«Ириклинское водохранилище на границе нашего региона и Оренбургской области уже сбрасывает 201 кубометр воды в секунду. В прошлом году даже с Шершневского водохранилища не было подобного сброса. Жители должны быть готовы к переливу воды через дороги, это норма», — добавил Безруков.

Второй этап начинается в горно-заводской зоне, когда после обильного таяния снега и весенних дождей в горах и лесах наполняются наши основные водоемы и водохранилища. Этот этап уже начался из-за аномально теплой погоды и раннего таяния снега.

Безруков подчеркнул, что профилактика паводка уже началась, плотины и гидротехнические сооружения проверены. Экстренные службы и власти ежесуточно мониторят ситуацию с подъемом уровня воды.

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В Челябинской области ожидается два этапа паводка, при этом последствия подъема воды можно будет оценить лишь в мае-июне. Об этом сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. «Как мы и прогнозировали в прошлом году, наш регион как и все иные, находящиеся в Западно-Сибирской низменности, перешли в цикл „большой воды“. Оценить ситуацию в полной мере мы сможем не раньше мая-июня, после того, как весь снег в лесах и горах растает и будет ясно с дождевыми осадками и испарением», — отметил Безруков. Эксперт уточнил, что вода поднимется во всех водоемах, однако насколько — зависит от расположения каждого из них, объема притоков и предстоящих осадков. Он напомнил, что изначально паводок начинается на юге региона, когда открываются небольшие реки, а талые воды в результате теплой погоды не впитываются еще мерзлой землей и обильно попадают в водные объекты. «Ириклинское водохранилище на границе нашего региона и Оренбургской области уже сбрасывает 201 кубометр воды в секунду. В прошлом году даже с Шершневского водохранилища не было подобного сброса. Жители должны быть готовы к переливу воды через дороги, это норма», — добавил Безруков. Второй этап начинается в горно-заводской зоне, когда после обильного таяния снега и весенних дождей в горах и лесах наполняются наши основные водоемы и водохранилища. Этот этап уже начался из-за аномально теплой погоды и раннего таяния снега. Безруков подчеркнул, что профилактика паводка уже началась, плотины и гидротехнические сооружения проверены. Экстренные службы и власти ежесуточно мониторят ситуацию с подъемом уровня воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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