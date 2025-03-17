В Калужской области проходит прощание с духовником патриарха Кирилла. Видео

Прощание с духовником патриарха Кирилла идет в Казанском храме Оптиной пустыни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старец Илий умер ночью 15 марта
Старец Илий умер ночью 15 марта Фото:

В Калужской области проходит церемония прощания с духовником Патриарха Московского и всея Руси старцем Илием. Множество верующих прибыли во Введенский ставропигиальный мужской монастырь, чтобы отдать последние почести схиархимандриту Илию.

«Множество людей собралось на территории монастыря, чтобы проститься с схиархимандритом. Очередь растянулась на весь внутренний двор», — сообщают «Известия». Церемония отпевания запланирована на 18 марта и будет возглавлена Патриархом Кириллом.

Схиархимандрит Илий, духовник Патриарха Кирилла и настоятель Оптиной пустыни, скончался на 93-м году жизни. Он был известен своими резкими высказываниями по вопросам духовной жизни и политики, в том числе критикой Иосифа Сталина и поддержкой запрета абортов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Калужской области проходит церемония прощания с духовником Патриарха Московского и всея Руси старцем Илием. Множество верующих прибыли во Введенский ставропигиальный мужской монастырь, чтобы отдать последние почести схиархимандриту Илию. «Множество людей собралось на территории монастыря, чтобы проститься с схиархимандритом. Очередь растянулась на весь внутренний двор», — сообщают «Известия». Церемония отпевания запланирована на 18 марта и будет возглавлена Патриархом Кириллом. Схиархимандрит Илий, духовник Патриарха Кирилла и настоятель Оптиной пустыни, скончался на 93-м году жизни. Он был известен своими резкими высказываниями по вопросам духовной жизни и политики, в том числе критикой Иосифа Сталина и поддержкой запрета абортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...