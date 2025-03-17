В Калужской области проходит церемония прощания с духовником Патриарха Московского и всея Руси старцем Илием. Множество верующих прибыли во Введенский ставропигиальный мужской монастырь, чтобы отдать последние почести схиархимандриту Илию.
«Множество людей собралось на территории монастыря, чтобы проститься с схиархимандритом. Очередь растянулась на весь внутренний двор», — сообщают «Известия». Церемония отпевания запланирована на 18 марта и будет возглавлена Патриархом Кириллом.
Схиархимандрит Илий, духовник Патриарха Кирилла и настоятель Оптиной пустыни, скончался на 93-м году жизни. Он был известен своими резкими высказываниями по вопросам духовной жизни и политики, в том числе критикой Иосифа Сталина и поддержкой запрета абортов.
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