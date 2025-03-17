МВД и ФСБ накрыли нарколабораторию в Свердловской области. Фото, видео

17 марта 2025 в 16:34 Размер текста - 17 +

Операция прошла в Реже (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Реже (Свердловская область) сотрудники МВД и ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию. Подробности URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых. По его словам, сначала сыщики остановили «Газель», в которой нашли 65 свертков с синтетикой. Груз водитель получил в селе Останино. Тогда силовики вышли на след приезжего из Башкирии, у которого обнаружили мини-завод по изготовления наркотиков. «В злачном месте сыщики нашли оборудование и большое количество химических веществ. Конфискованное, согласно заключению экспертов, является производным N-метилэфедрона общей массой 81,5 кг. Подозреваемый изготавливал это в бывшей конфетной фабрике», — отметил офицер. Он сообщил, что поставки прекурсоров осуществлялись через транспортные компании, информация о грузах поступала в мессенджер. «Сбыт маскировался под поставки строительных смесей. Следователи ОВД Режа возбудили дело по статье 228 УК РФ. Обвиняемый заключен под стражу», — заключил Горелых. То, что нашли на фабрике Фото: предоставлено Валерием Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Реже (Свердловская область) сотрудники МВД и ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию. Подробности URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых. По его словам, сначала сыщики остановили «Газель», в которой нашли 65 свертков с синтетикой. Груз водитель получил в селе Останино. Тогда силовики вышли на след приезжего из Башкирии, у которого обнаружили мини-завод по изготовления наркотиков. «В злачном месте сыщики нашли оборудование и большое количество химических веществ. Конфискованное, согласно заключению экспертов, является производным N-метилэфедрона общей массой 81,5 кг. Подозреваемый изготавливал это в бывшей конфетной фабрике», — отметил офицер. Он сообщил, что поставки прекурсоров осуществлялись через транспортные компании, информация о грузах поступала в мессенджер. «Сбыт маскировался под поставки строительных смесей. Следователи ОВД Режа возбудили дело по статье 228 УК РФ. Обвиняемый заключен под стражу», — заключил Горелых.