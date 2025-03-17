МВД и ФСБ накрыли нарколабораторию в Свердловской области. Фото, видео

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Учения ФСБ. Челябинск, фсб
Операция прошла в Реже (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) сотрудники МВД и ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию. Подробности URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

По его словам, сначала сыщики остановили «Газель», в которой нашли 65 свертков с синтетикой. Груз водитель получил в селе Останино. Тогда силовики вышли на след приезжего из Башкирии, у которого обнаружили мини-завод по изготовления наркотиков.

«В злачном месте сыщики нашли оборудование и большое количество химических веществ. Конфискованное, согласно заключению экспертов, является производным N-метилэфедрона общей массой 81,5 кг. Подозреваемый изготавливал это в бывшей конфетной фабрике», — отметил офицер.

Он сообщил, что поставки прекурсоров осуществлялись через транспортные компании, информация о грузах поступала в мессенджер. «Сбыт маскировался под поставки строительных смесей. Следователи ОВД Режа возбудили дело по статье 228 УК РФ. Обвиняемый заключен под стражу», — заключил Горелых.

То, что нашли на фабрике
То, что нашли на фабрике
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В Реже (Свердловская область) сотрудники МВД и ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию. Подробности URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых. По его словам, сначала сыщики остановили «Газель», в которой нашли 65 свертков с синтетикой. Груз водитель получил в селе Останино. Тогда силовики вышли на след приезжего из Башкирии, у которого обнаружили мини-завод по изготовления наркотиков. «В злачном месте сыщики нашли оборудование и большое количество химических веществ. Конфискованное, согласно заключению экспертов, является производным N-метилэфедрона общей массой 81,5 кг. Подозреваемый изготавливал это в бывшей конфетной фабрике», — отметил офицер. Он сообщил, что поставки прекурсоров осуществлялись через транспортные компании, информация о грузах поступала в мессенджер. «Сбыт маскировался под поставки строительных смесей. Следователи ОВД Режа возбудили дело по статье 228 УК РФ. Обвиняемый заключен под стражу», — заключил Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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