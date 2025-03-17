В Москве на дороге прорвало трубу, есть пострадавшие

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Из-за прорыва трубы в Москве пострадали четыре человека
Из-за прорыва трубы в Москве пострадали четыре человека Фото:

На Полярной улице в Москве произошел инцидент с прорывом трубы, в результате которого на дороги вылился кипяток. Сообщается, что в результате ЧП пострадали четыре человека.

«Среди них — 50-летняя женщина и 48-летний мужчина», — сообщает 360.ru. Из-за разлива кипятка на месте происшествия образовалась сложная ситуация: более 50 автомобилей остаются припаркованными, так как водители не могут их забрать. Также в районе инцидента перекрыты трамвайные пути, уточняет 360.ru. Ремонтная бригада уже приступила к устранению аварии.

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На Полярной улице в Москве произошел инцидент с прорывом трубы, в результате которого на дороги вылился кипяток. Сообщается, что в результате ЧП пострадали четыре человека. «Среди них — 50-летняя женщина и 48-летний мужчина», — сообщает 360.ru. Из-за разлива кипятка на месте происшествия образовалась сложная ситуация: более 50 автомобилей остаются припаркованными, так как водители не могут их забрать. Также в районе инцидента перекрыты трамвайные пути, уточняет 360.ru. Ремонтная бригада уже приступила к устранению аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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