В Москве на дороге прорвало трубу, есть пострадавшие

На Полярной улице в Москве произошел инцидент с прорывом трубы, в результате которого на дороги вылился кипяток. Сообщается, что в результате ЧП пострадали четыре человека.
«Среди них — 50-летняя женщина и 48-летний мужчина», — сообщает 360.ru. Из-за разлива кипятка на месте происшествия образовалась сложная ситуация: более 50 автомобилей остаются припаркованными, так как водители не могут их забрать. Также в районе инцидента перекрыты трамвайные пути, уточняет 360.ru. Ремонтная бригада уже приступила к устранению аварии.
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