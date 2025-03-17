В Челябинске перестали работать несколько сервисов компании «Яндекс». Жители пожаловались URA.RU на невозможность заказать такси.
«Сначала думал, что это у меня интернет плохой, но нет — проблемы в работе приложения „Яндекс“. Такси заказать не получилось», — сообщил URA.RU читатель.
Отмечается, что приложение такси Uber работает в штатном режиме. У некоторых пользователей работа приложения «Яндекс» нормализовалась.
Агентство URA.RU обратилось в пресс-службу «Яндекса» для уточнения причин сбоев. Ответ будет опубликован после получения.
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