Челябинцы жалуются на сбои в работе «Яндекс Такси». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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На время челябинцам ограничили езду на такси
На время челябинцам ограничили езду на такси Фото:

В Челябинске перестали работать несколько сервисов компании «Яндекс». Жители пожаловались URA.RU на невозможность заказать такси.

«Сначала думал, что это у меня интернет плохой, но нет — проблемы в работе приложения „Яндекс“. Такси заказать не получилось», — сообщил URA.RU читатель.

Отмечается, что приложение такси Uber работает в штатном режиме. У некоторых пользователей работа приложения «Яндекс» нормализовалась.

Агентство URA.RU обратилось в пресс-службу «Яндекса» для уточнения причин сбоев. Ответ будет опубликован после получения. 

Приложение не загружало ни один из сервисов
Приложение не загружало ни один из сервисов
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В Челябинске перестали работать несколько сервисов компании «Яндекс». Жители пожаловались URA.RU на невозможность заказать такси. «Сначала думал, что это у меня интернет плохой, но нет — проблемы в работе приложения „Яндекс“. Такси заказать не получилось», — сообщил URA.RU читатель. Отмечается, что приложение такси Uber работает в штатном режиме. У некоторых пользователей работа приложения «Яндекс» нормализовалась. Агентство URA.RU обратилось в пресс-службу «Яндекса» для уточнения причин сбоев. Ответ будет опубликован после получения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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