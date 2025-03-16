Мэр Тюмени экстренно обратился за помощью к медикам

Глава города травмировал руку
Мэр Тюмени Максим Афанасьев получил травму во время лыжной гонки тюменских ведомств на пять километров. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«К сожалению, во время соревнований я упал и получил травму. Вечером мне пришлось обратиться в ближайший к месту работы травмпункт городской больницы», — рассказывает глава города.
На данный момент Максим Афанасьев проходит лечение и уверяет, что уже чувствует себя нормально. Однако в течение всего месяца ему придется носить повязку. По его словам, это не помешает градоначальнику в выполнении его рабочих обязанностей.
Мэр Тюмени в повязке из-за травмы
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