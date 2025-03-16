16 марта 2025

Мэр Тюмени экстренно обратился за помощью к медикам

Мэр Тюмени Максим Афанасьев травмировал руку во время лыжной гонки
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава города травмировал руку
Глава города травмировал руку Фото:

Мэр Тюмени Максим Афанасьев получил травму во время лыжной гонки тюменских ведомств на пять километров. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«К сожалению, во время соревнований я упал и получил травму. Вечером мне пришлось обратиться в ближайший к месту работы травмпункт городской больницы», — рассказывает глава города.

На данный момент Максим Афанасьев проходит лечение и уверяет, что уже чувствует себя нормально. Однако в течение всего месяца ему придется носить повязку. По его словам, это не помешает градоначальнику в выполнении его рабочих обязанностей.

Мэр Тюмени в повязке из-за травмы
Мэр Тюмени в повязке из-за травмы
Фото:

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Мэр Тюмени Максим Афанасьев получил травму во время лыжной гонки тюменских ведомств на пять километров. Об этом он написал в своем telegram-канале. «К сожалению, во время соревнований я упал и получил травму. Вечером мне пришлось обратиться в ближайший к месту работы травмпункт городской больницы», — рассказывает глава города. На данный момент Максим Афанасьев проходит лечение и уверяет, что уже чувствует себя нормально. Однако в течение всего месяца ему придется носить повязку. По его словам, это не помешает градоначальнику в выполнении его рабочих обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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