Челябинская область вошла в число крупнейших регионов РФ с самым дешевым жильем

Вторичка в Челябинской области в среднем продается по 79 тысяч рублей за квадрат
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость квартир на вторичном рынке в регионе составляет 76 тысяч рублей за «квадрат»
Стоимость квартир на вторичном рынке в регионе составляет 76 тысяч рублей за «квадрат» Фото:

Челябинская область вошла в рейтинг крупнейших регионов России с самым дешевым жильем на вторичном рынке. Сейчас готовые квартиры в среднем продаются по 76 тысяч рублей за квадратный метр. При этом цена, указанная в объявлениях — 86 тысяч рублей за квадрат. Скидка при продаже составляет 10,4 %, сообщили в пресс-службе «Сбербанка» со ссылкой на «Домклик».

«Среди крупнейших регионов по России наименьшие цены на готовые квартиры отмечены в Челябинской области. В регионе готовое жилье можно купить по 76 тысяч рублей за квадрат. Эти результаты также хорошо согласуются с данными за прошлые месяцы», — сообщается на сайте.

Также среди крупнейших регионов наименьшие цены на вторичное жилье отмечены в Пермском крае и Республике Башкортостан. По данным о заключенных ипотечных сделках, цена «квадрата» в этих регионах — 77 и 80 тысяч рублей за квадрат, а дисконт при продаже — 0,6 и 5% соответственно.

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Челябинская область вошла в рейтинг крупнейших регионов России с самым дешевым жильем на вторичном рынке. Сейчас готовые квартиры в среднем продаются по 76 тысяч рублей за квадратный метр. При этом цена, указанная в объявлениях — 86 тысяч рублей за квадрат. Скидка при продаже составляет 10,4 %, сообщили в пресс-службе «Сбербанка» со ссылкой на «Домклик». «Среди крупнейших регионов по России наименьшие цены на готовые квартиры отмечены в Челябинской области. В регионе готовое жилье можно купить по 76 тысяч рублей за квадрат. Эти результаты также хорошо согласуются с данными за прошлые месяцы», — сообщается на сайте. Также среди крупнейших регионов наименьшие цены на вторичное жилье отмечены в Пермском крае и Республике Башкортостан. По данным о заключенных ипотечных сделках, цена «квадрата» в этих регионах — 77 и 80 тысяч рублей за квадрат, а дисконт при продаже — 0,6 и 5% соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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