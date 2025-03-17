Челябинская область вошла в число крупнейших регионов РФ с самым дешевым жильем

Челябинская область вошла в рейтинг крупнейших регионов России с самым дешевым жильем на вторичном рынке. Сейчас готовые квартиры в среднем продаются по 76 тысяч рублей за квадратный метр. При этом цена, указанная в объявлениях — 86 тысяч рублей за квадрат. Скидка при продаже составляет 10,4 %, сообщили в пресс-службе «Сбербанка» со ссылкой на «Домклик».
«Среди крупнейших регионов по России наименьшие цены на готовые квартиры отмечены в Челябинской области. В регионе готовое жилье можно купить по 76 тысяч рублей за квадрат. Эти результаты также хорошо согласуются с данными за прошлые месяцы», — сообщается на сайте.
Также среди крупнейших регионов наименьшие цены на вторичное жилье отмечены в Пермском крае и Республике Башкортостан. По данным о заключенных ипотечных сделках, цена «квадрата» в этих регионах — 77 и 80 тысяч рублей за квадрат, а дисконт при продаже — 0,6 и 5% соответственно.
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