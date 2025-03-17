В Тюмени назвали сроки открытия апарт-отеля с рестораном на набережной

В Тюмени апарт-отель на набережной откроют в конце 2026 года. Помимо комплекса апартаментов внутри расположится ресторан «Горыныч». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ПСК Дом девелопмент».
«Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года. На первом этаже будут расположены лобби для резидентов и два коммерческих помещения. В одном из них будет открыт ресторан „Горыныч“, франшизу которого привез ресторанный холдинг „Максим“. Сроки открытия ресторана нам, как застройщику, не известны», — сообщили агентству в компании.
Там же добавили, что паркинг будет подземным и двухуровневым. А потому проход на набережную со стороны Красина не заставят машинами.
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