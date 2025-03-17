Путин разрешил американскому фонду купить российские ценные бумаги

Президент России Владимир Путин дал разрешение американскому фонду 683 Capital Partners на приобретение ценных бумаг российских акционерных обществ у иностранных инвесторов, включая Templeton Asset Management. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.
«Разрешить совершение 683 Кэпитал Партнерс, ЭлПи (683 Capital Partners, LP) сделок (операций) по приобретению ценных бумаг российских акционерных обществ», — отмечается в документе. Это позволяет фонду участвовать в сделках без дополнительных согласований со стороны российских властей.
В свою очередь, два российских юридических лица — ООО «Специализированное финансовое общество „Цефей-2“ и ООО „Современные фонды недвижимости“ также получили право совершать операции с бумагами, приобретенными у 683 Capital Partners без дополнительного разрешения. Это упрощает процесс инвестирования и управления активами.
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