Путин разрешил американскому фонду купить российские ценные бумаги

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Владимир Путин разрешил фонду из США выкупить бумаги российских АО у инвесторов
Владимир Путин разрешил фонду из США выкупить бумаги российских АО у инвесторов Фото:

Президент России Владимир Путин дал разрешение американскому фонду 683 Capital Partners на приобретение ценных бумаг российских акционерных обществ у иностранных инвесторов, включая Templeton Asset Management. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.

«Разрешить совершение 683 Кэпитал Партнерс, ЭлПи (683 Capital Partners, LP) сделок (операций) по приобретению ценных бумаг российских акционерных обществ», — отмечается в документе. Это позволяет фонду участвовать в сделках без дополнительных согласований со стороны российских властей.

В свою очередь, два российских юридических лица — ООО «Специализированное финансовое общество „Цефей-2“ и ООО „Современные фонды недвижимости“ также получили право совершать операции с бумагами, приобретенными у 683 Capital Partners без дополнительного разрешения. Это упрощает процесс инвестирования и управления активами.

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Президент России Владимир Путин дал разрешение американскому фонду 683 Capital Partners на приобретение ценных бумаг российских акционерных обществ у иностранных инвесторов, включая Templeton Asset Management. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов. «Разрешить совершение 683 Кэпитал Партнерс, ЭлПи (683 Capital Partners, LP) сделок (операций) по приобретению ценных бумаг российских акционерных обществ», — отмечается в документе. Это позволяет фонду участвовать в сделках без дополнительных согласований со стороны российских властей. В свою очередь, два российских юридических лица — ООО «Специализированное финансовое общество „Цефей-2“ и ООО „Современные фонды недвижимости“ также получили право совершать операции с бумагами, приобретенными у 683 Capital Partners без дополнительного разрешения. Это упрощает процесс инвестирования и управления активами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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