16 марта 2025

Сургутяне раскупили все билеты на концерт любимой группы Путина за месяц до выступления

На концерт «Любэ» в Сургуте не осталось билетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа Расторгуева выступала в Сургуте на дне рождения города
Группа Расторгуева выступала в Сургуте на дне рождения города Фото:
новость из сюжета
Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Жители Сургута (ХМАО) раскупили все билеты на концерт группы «Любэ» еще за месяц до выступления. О симпатии к коллективу во главе с Николаем Расторгуевым неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

«Билетов в продаже больше нет. Все раскупили в начале марта», — узнал корреспондент URA.RU у билетного оператора концертно-театральной кассы в Сургуте.

Концерт «Любэ» состоится уже через две недели, в конце марта. В программе прозвучат старые хиты и ставшая уже легендарной песня «Конь».

С гастролями в ХМАО также приедут рок-группы «Пикник» и The Hatters. Их выступления запланированы в апреле.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте Басты в Сургуте. Фанатов рэпера ждет двухчасовое шоу со звездой.

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Жители Сургута (ХМАО) раскупили все билеты на концерт группы «Любэ» еще за месяц до выступления. О симпатии к коллективу во главе с Николаем Расторгуевым неоднократно говорил президент России Владимир Путин. «Билетов в продаже больше нет. Все раскупили в начале марта», — узнал корреспондент URA.RU у билетного оператора концертно-театральной кассы в Сургуте. Концерт «Любэ» состоится уже через две недели, в конце марта. В программе прозвучат старые хиты и ставшая уже легендарной песня «Конь». С гастролями в ХМАО также приедут рок-группы «Пикник» и The Hatters. Их выступления запланированы в апреле. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте Басты в Сургуте. Фанатов рэпера ждет двухчасовое шоу со звездой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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