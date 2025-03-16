Сургутяне раскупили все билеты на концерт любимой группы Путина за месяц до выступления

Жители Сургута (ХМАО) раскупили все билеты на концерт группы «Любэ» еще за месяц до выступления. О симпатии к коллективу во главе с Николаем Расторгуевым неоднократно говорил президент России Владимир Путин.
«Билетов в продаже больше нет. Все раскупили в начале марта», — узнал корреспондент URA.RU у билетного оператора концертно-театральной кассы в Сургуте.
Концерт «Любэ» состоится уже через две недели, в конце марта. В программе прозвучат старые хиты и ставшая уже легендарной песня «Конь».
С гастролями в ХМАО также приедут рок-группы «Пикник» и The Hatters. Их выступления запланированы в апреле.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте Басты в Сургуте. Фанатов рэпера ждет двухчасовое шоу со звездой.
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