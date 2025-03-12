В ХМАО с концертом выступит рэпер Баста

В Сургуте с концертом выступит рэпер Баста (Василий Вакуленко — настоящее имя). Поклонники пока не торопятся разбирать билеты. Информация об этом размещена на сайте сервиса продажи билетов.
На двухчасовое шоу есть как сидячие места, так и на танцполе. В программе прозвучат старые и новые хиты Басты. В гастрольный график рэпера включен пока что один город в ХМАО. А в предыдущий раз музыкант также приезжал в Ханты-Мансийск.
В 2025 году в округ съедется целый десант звезд шоу-бизнеса. Среди них Anna Asti, SHAMAN, Григорий Лепс, Елена Ваенга, рок-группы «Пикник» и The Hatters.
Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Сургуте концерте Anna Asti. Поп-звезда со сцены поздравила женщин с 8 Марта.
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