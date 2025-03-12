В ХМАО с концертом выступит рэпер Баста

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Концерт Басты в Сургуте запланирован осенью
Концерт Басты в Сургуте запланирован осенью Фото:
новость из сюжета
Селебрити едут на гастроли в ХМАО

В Сургуте с концертом выступит рэпер Баста (Василий Вакуленко — настоящее имя). Поклонники пока не торопятся разбирать билеты. Информация об этом размещена на сайте сервиса продажи билетов.

На двухчасовое шоу есть как сидячие места, так и на танцполе. В программе прозвучат старые и новые хиты Басты. В гастрольный график рэпера включен пока что один город в ХМАО. А в предыдущий раз музыкант также приезжал в Ханты-Мансийск.

В 2025 году в округ съедется целый десант звезд шоу-бизнеса. Среди них Anna Asti, SHAMAN, Григорий Лепс, Елена Ваенга, рок-группы «Пикник» и The Hatters.

Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Сургуте концерте Anna Asti. Поп-звезда со сцены поздравила женщин с 8 Марта.

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В Сургуте с концертом выступит рэпер Баста (Василий Вакуленко — настоящее имя). Поклонники пока не торопятся разбирать билеты. Информация об этом размещена на сайте сервиса продажи билетов. На двухчасовое шоу есть как сидячие места, так и на танцполе. В программе прозвучат старые и новые хиты Басты. В гастрольный график рэпера включен пока что один город в ХМАО. А в предыдущий раз музыкант также приезжал в Ханты-Мансийск. В 2025 году в округ съедется целый десант звезд шоу-бизнеса. Среди них Anna Asti, SHAMAN, Григорий Лепс, Елена Ваенга, рок-группы «Пикник» и The Hatters. Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Сургуте концерте Anna Asti. Поп-звезда со сцены поздравила женщин с 8 Марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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