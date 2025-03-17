Супруга губернатора Ирина Текслер в Москве встретилась с дизайнером Аленой Ахмадуллиной и обсудила с ней предстоящую Парижскую неделю моды в Челябинской области. Об этом сообщила сама Текслер.
«Сегодня работаю в Москве. Встретилась с дизайнером Аленой Ахмадуллиной. Сегодня мы обсуждали Парижскую неделю моды в Челябинской области, которая в этом году пройдет 31 мая», — написала Текслер на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Ахмадуллина в сотрудничестве с Нижним Новгородом выпустила коллекцию нового бренда «Хохлома х Алена Ахмадуллина». Коллекция одежды в 2024 году дебютировала на первой линии в ГУМе. «Мотивы народного фольклора стали визитной карточкой модного дома „Алена Ахмадуллина“», — добавила Текслер.
Парижская неделя моды в 2024 году в Челябинской области прошла в рамках «Парижского полумарафона». Более пяти местных брендов представили свои коллекции 1 июня на подиуме прямо под уменьшенной копией Эйфелевой башни. Авторские стильные разработки представили бренды КOTOVA, PASESHNIK, Маруся Боярова и другие.
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