28 мая 2024

Ирина Текслер отправится в Париж на показ мод. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер станет гостем Парижской недели моды
Ирина Текслер станет гостем Парижской недели моды Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер отправится на Парижскую неделю моды, которая пройдет в челябинском селе Париж. Об этом она сообщила в сосцсетях 29 мая.

«Друзья, готовимся к Парижскому показу мод. Идет застройка подиума, монтаж оборудования. Встречаемся в Париже 1 июня в 19:00», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

Парижская неделя моды пройдет в рамках «Парижского полумарафона», программа которого рассчитана на два дня. Более пяти местных брендов представят свои коллекции 1 июня на подиуме прямо под уменьшенной копией Эйфелевой башни.

Авторские стильные разработки представят такие бренды: KOTOVA, PASESHNIK, Маруся Боярова, ЭтноFresh, DAO и другие. А о том, что в Челябинской области проведут показ мод, Алексей Текслер заявил на пресс-конференции в Москве.

Ирина Текслер посмотрела, как идет подготовка к Парижской неделе моды
Ирина Текслер посмотрела, как идет подготовка к Парижской неделе моды
Фото:
Под макетом Эйфелевой башни будет возведен подиум
Под макетом Эйфелевой башни будет возведен подиум
Фото:
Парижский показ моды состоится 1 июня
Парижский показ моды состоится 1 июня
Фото:

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер отправится на Парижскую неделю моды, которая пройдет в челябинском селе Париж. Об этом она сообщила в сосцсетях 29 мая. «Друзья, готовимся к Парижскому показу мод. Идет застройка подиума, монтаж оборудования. Встречаемся в Париже 1 июня в 19:00», — сообщила Текслер в своем telegram-канале. Парижская неделя моды пройдет в рамках «Парижского полумарафона», программа которого рассчитана на два дня. Более пяти местных брендов представят свои коллекции 1 июня на подиуме прямо под уменьшенной копией Эйфелевой башни. Авторские стильные разработки представят такие бренды: KOTOVA, PASESHNIK, Маруся Боярова, ЭтноFresh, DAO и другие. А о том, что в Челябинской области проведут показ мод, Алексей Текслер заявил на пресс-конференции в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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