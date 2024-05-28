Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер отправится на Парижскую неделю моды, которая пройдет в челябинском селе Париж. Об этом она сообщила в сосцсетях 29 мая.
«Друзья, готовимся к Парижскому показу мод. Идет застройка подиума, монтаж оборудования. Встречаемся в Париже 1 июня в 19:00», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.
Парижская неделя моды пройдет в рамках «Парижского полумарафона», программа которого рассчитана на два дня. Более пяти местных брендов представят свои коллекции 1 июня на подиуме прямо под уменьшенной копией Эйфелевой башни.
Авторские стильные разработки представят такие бренды: KOTOVA, PASESHNIK, Маруся Боярова, ЭтноFresh, DAO и другие. А о том, что в Челябинской области проведут показ мод, Алексей Текслер заявил на пресс-конференции в Москве.
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