Жареные огурцы и мармеладная говядина: чем удивило новое китайское кафе в Челябинске. Фото, видео

В новом китайском кафе в Челябинске подают говядину, похожую на мармелад

18 марта 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

С начала года в Челябинске открылось минимум три заведения китайской кухни Фото: Алина Яковлева © URA.RU В Челябинске с начала 2025 года наблюдается настоящий бум популярности азиатской кухни. Однако, если предыдущие годы горожан удивляли паназиатскими и корейскими блюдами, сейчас трендом стали китайские закусочные. Какой на вкус Китай в недавно открывшейся точке «Чихо», журналист URA.RU проверила на себе. Тесно, но место найдется Заведение ориентировано на фанатов азиатской культуры: на входе встречают яркие анимированные вывески, а весь интерьер пестрит постерами и декором. Создается впечатление, что попал в один из кварталов Шанхая. Однако, из-за решения имитировать в помещении переулок, внутри довольно тесно. Свободных столиков в воскресенье оказалось достаточно, чтобы не бронировать место, но в очереди на кассе постоять пришлось. При заказе выдаются специальные бруски с номерами Фото: Алина Яковлева © URA.RU При заказе нам выдали деревянный брусок с номером. После можно было занять любой понравившийся столик, поставив на него номер заказа. По нему официант будет ориентироваться при подаче блюд. Сначала десерт, потом — горячее Меню достаточно разнообразное. В числе горячего: рыба, говядина, свинина и курица. Существуют и позиции только с яйцом или морепродуктами. Там же подают лапшу, маринованные и жареные закуски, а для любителей супов есть отдельная опция — можно заказать половину порции. В карте бара представлены более десяти элитных сортов чая, азиатское пиво, фирменные напитки и лимонады. С заказом помог определиться официант. По рекомендации персонала решено взять удон с говядиной и грибами, а также рис с яйцом и огурцом. На десерт — жареное молоко в сухарях панко. Заведение работает по принципу открытой кухни Фото: Алина Яковлева © URA.RU Блюда выносят по готовности: если первым сделали десерт, то его подадут быстрее горячего. В нашем случае сладкое жареное молоко оказалось на столе раньше, чем основные блюда. При этом ждать горячее прошлось не более десяти минут. Пустую посуду забирают в первые минуты, так же быстро со столика пропадали использованные салфетки и мусор. Все помещение украшено китайскими вывесками Фото: Алина Яковлева © URA.RU Много и сытно Порции в «Чихо» оказались большими. При желании попробовать несколько блюд лучше брать по одному горячему на двоих. Жареный рис с огурцом и яйцом изначально казался очень сомнительной идеей, но приятно удивил. Соуса достаточно, чтобы блюдо не было сухим. При этом четко улавливается свежий вкус огурца и моркови. Мелкие кубики овощей поджаривают вместе с крупой. Из минусов — мало заявленного яйца. Его в тарелке почти не было. Жареный рис оказался сбалансированным по вкусу и количества соуса Фото: Алина Яковлева © URA.RU Удон с говядиной и грибами оказался «мармеладным». Соуса было много, но ощущения перенасыщенности не возникло. В основе вкуса — сладковато-пряные специи, а само блюдо оказалось крайне нежным. За счет чего возникает спорное впечатление: по консистенции говядину и лапшу почти не отличить от мармелада. Ощущение, что мясо долго мариновали в каком-то специальном соусе, жуется при этом легко. Говядины и грибов в блюде было не меньше, чем удона Фото: Алина Яковлева © URA.RU Жареное молоко в сухарях панко подается с соусом из тропических фруктов. В порции три штуки. Молоко обволакивает хрустящая фритюрная корочка, внутри — сливочный мусс с чуть сладковатым вкусом. Аромат у десерта ненавязчивый, а эффект «вау» от вкуса получается именно вместе с соусом. Жареное молоко подают вместе с фруктовым соусом Фото: Алина Яковлева © URA.RU Одной из самых бюджетных позиций в кафе оказались креветочные чипсы. Розовые воздушные снеки из фритюра подают в коробке для лапши. Выглядит закуска, как реквизит для трендовых фото в соцсетях. Однако вкуса у снека почти нет. Почувствовать удалось лишь еле уловимые ноты, напоминающие популярные крабовые чипсы. Креветочные чипсы привлекли своим видом и приятно хрустели, однако вкус у них почти отсутствует Фото: Алина Яковлева © URA.RU Блюда в заведении характерны для китайской кухни — жирные, с большим количеством специй и соуса. Однако все же адаптированы под местного потребителя: ощущения перенасыщенности не возникает, а объемы порций радуют. Дизайн детализирован и в зоне санузла Фото: Алина Яковлева © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с начала 2025 года наблюдается настоящий бум популярности азиатской кухни. Однако, если предыдущие годы горожан удивляли паназиатскими и корейскими блюдами, сейчас трендом стали китайские закусочные. Какой на вкус Китай в недавно открывшейся точке «Чихо», журналист URA.RU проверила на себе. Заведение ориентировано на фанатов азиатской культуры: на входе встречают яркие анимированные вывески, а весь интерьер пестрит постерами и декором. Создается впечатление, что попал в один из кварталов Шанхая. Однако, из-за решения имитировать в помещении переулок, внутри довольно тесно. Свободных столиков в воскресенье оказалось достаточно, чтобы не бронировать место, но в очереди на кассе постоять пришлось. При заказе нам выдали деревянный брусок с номером. После можно было занять любой понравившийся столик, поставив на него номер заказа. По нему официант будет ориентироваться при подаче блюд. Меню достаточно разнообразное. В числе горячего: рыба, говядина, свинина и курица. Существуют и позиции только с яйцом или морепродуктами. Там же подают лапшу, маринованные и жареные закуски, а для любителей супов есть отдельная опция — можно заказать половину порции. В карте бара представлены более десяти элитных сортов чая, азиатское пиво, фирменные напитки и лимонады. Блюда выносят по готовности: если первым сделали десерт, то его подадут быстрее горячего. В нашем случае сладкое жареное молоко оказалось на столе раньше, чем основные блюда. При этом ждать горячее прошлось не более десяти минут. Пустую посуду забирают в первые минуты, так же быстро со столика пропадали использованные салфетки и мусор. Порции в «Чихо» оказались большими. При желании попробовать несколько блюд лучше брать по одному горячему на двоих. Жареный рис с огурцом и яйцом изначально казался очень сомнительной идеей, но приятно удивил. Соуса достаточно, чтобы блюдо не было сухим. При этом четко улавливается свежий вкус огурца и моркови. Мелкие кубики овощей поджаривают вместе с крупой. Из минусов — мало заявленного яйца. Его в тарелке почти не было. Удон с говядиной и грибами оказался «мармеладным». Соуса было много, но ощущения перенасыщенности не возникло. В основе вкуса — сладковато-пряные специи, а само блюдо оказалось крайне нежным. За счет чего возникает спорное впечатление: по консистенции говядину и лапшу почти не отличить от мармелада. Ощущение, что мясо долго мариновали в каком-то специальном соусе, жуется при этом легко. Жареное молоко в сухарях панко подается с соусом из тропических фруктов. В порции три штуки. Молоко обволакивает хрустящая фритюрная корочка, внутри — сливочный мусс с чуть сладковатым вкусом. Аромат у десерта ненавязчивый, а эффект «вау» от вкуса получается именно вместе с соусом. Одной из самых бюджетных позиций в кафе оказались креветочные чипсы. Розовые воздушные снеки из фритюра подают в коробке для лапши. Выглядит закуска, как реквизит для трендовых фото в соцсетях. Однако вкуса у снека почти нет. Почувствовать удалось лишь еле уловимые ноты, напоминающие популярные крабовые чипсы.