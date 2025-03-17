В Екатеринбурге уборщица оттаскала ученика в школе. Видео

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Свердловские зарисовки. Туринск , снег, прогулка, зима, школьник, рюкзак, школьник с рюкзаком
Все произошло в Академическом районе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге уборщица оттаскала ученика, который назвал ее «заводной девчулей». Об этом сообщили в соцсетях.

Все произошло в школе №19 (Академический район), пишет telegram-канал Ural Mash. На кадрах видно, как женщина схватила юношу и уронила на пол.

К истории уже подключился глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил шефу свердловского Следкома Богдану Францишко доложить о результатах проверки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дозвониться до учреждения не удалось — в приемной директора не взяли трубку. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге уборщица оттаскала ученика, который назвал ее «заводной девчулей». Об этом сообщили в соцсетях. Все произошло в школе №19 (Академический район), пишет telegram-канал Ural Mash. На кадрах видно, как женщина схватила юношу и уронила на пол. К истории уже подключился глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил шефу свердловского Следкома Богдану Францишко доложить о результатах проверки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Дозвониться до учреждения не удалось — в приемной директора не взяли трубку. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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