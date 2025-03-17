В Екатеринбурге уборщица оттаскала ученика, который назвал ее «заводной девчулей». Об этом сообщили в соцсетях.
Все произошло в школе №19 (Академический район), пишет telegram-канал Ural Mash. На кадрах видно, как женщина схватила юношу и уронила на пол.
К истории уже подключился глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил шефу свердловского Следкома Богдану Францишко доложить о результатах проверки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Дозвониться до учреждения не удалось — в приемной директора не взяли трубку. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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