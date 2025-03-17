Ноябряне поймали десятки рыб на зимней рыбалке
Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) нашли удачное место и и из четырех лунок вытащили десятки язей и сороги. О хорошем клеве и погоде во время зимней рыбалке рыбаки рассказали в социальных сетях.
«Очередная рыбалка. Опять с Серегой облазили пол реки — вот только здесь нашли рыбу», — сообщил Сергей Евдокимов в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK.
Ранее URA.RU сообщало, что ямальская рыбачка Анастасия Иванова поймала пыжьяна — рыба считается для любителей рыбалки редким и ценным уловом. Улов женщина показала в соцсетях и предложила рыболовам угадать местное название сибирской рыбы.
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