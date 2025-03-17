Рыбаки из ЯНАО поймали десятки язей и сороги. Видео

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Ноябряне поймали десятки рыб на зимней рыбалке
Ноябряне поймали десятки рыб на зимней рыбалке Фото:

Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) нашли удачное место и и из четырех лунок вытащили десятки язей и сороги. О хорошем клеве и погоде во время зимней рыбалке рыбаки рассказали в социальных сетях.

«Очередная рыбалка. Опять с Серегой облазили пол реки — вот только здесь нашли рыбу», — сообщил Сергей Евдокимов в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальская рыбачка Анастасия Иванова поймала пыжьяна — рыба считается для любителей рыбалки редким и ценным уловом. Улов женщина показала в соцсетях и предложила рыболовам угадать местное название сибирской рыбы.

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Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) нашли удачное место и и из четырех лунок вытащили десятки язей и сороги. О хорошем клеве и погоде во время зимней рыбалке рыбаки рассказали в социальных сетях. «Очередная рыбалка. Опять с Серегой облазили пол реки — вот только здесь нашли рыбу», — сообщил Сергей Евдокимов в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK. Ранее URA.RU сообщало, что ямальская рыбачка Анастасия Иванова поймала пыжьяна — рыба считается для любителей рыбалки редким и ценным уловом. Улов женщина показала в соцсетях и предложила рыболовам угадать местное название сибирской рыбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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