Зарплату до 200 тысяч рублей предлагают курганцам на заводах

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Курганцам предлагают зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц на заводах
Курганцам предлагают зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц на заводах Фото:

В Кургане на заводах ищут работников на зарплату до 200 тысяч рублей предлагают курганцам на заводах. Актуальные вакансии на ведущих предприятиях, где можно хорошо заработать, собрал корреспондент URA.RU. 

Курганмашзавод

  • Главный бухгалтер — от 200 000 рублей до вычета налогов;
  • Главный специалист по закупкам — до 140 000 рублей до вычета налогов;
  • Начальник отдела системного администрирования — от 160 000 рублей на руки;
  • Оператор станков с программным управлением — от 112 000 рублей до вычета налогов;
  • Слесарь-ремонтник — от 100 000 рублей до вычета налогов;
  • Шлифовщик — от 100 000-120 000 рублей до вычета налогов;
  • Видеограф — до 60 000 рублей до вычета налогов.

Курганстальмост

  • Оператор роботизированного комплекса с обязанностями мастера — 120 000-150 000 рублей до вычета налогов;
  • Слесарь по сборке металлоконструкций — до 130 000-160 000 рублей до вычета налогов;
  • Геодезист — 120 000-180 000 рублей на руки;
  • Сварщик — 126 000-184 000 рублей до вычета налогов;
  • Прораб — от 200 000 рублей до вычета налогов;
  • Стропальщик (ученик) — от 112 000 рублей до вычета налогов;
  • Маляр — от 110 000 рублей до вычета налогов.

Кургандормаш

Автослесарь дорожных машин — от 100 000 рублей на руки;

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах — до 90 000 рублей на руки;

Бухгалтер по банковским операциям — до 60 000 рублей на руки;

Сварщик — 126 000-184 000 рублей до вычета налогов;

Руководитель отдела продаж спецтехники — от 100 000 рублей на руки;

Ведущий инженер-технолог — от 70 000 рублей на руки;

Ведущий инженер-конструктор — от 75 000 рублей на руки.

Курганприбор

  • Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов — от 82 000 рублей на руки;
  • Укладчик-упаковщик — 47 000-60 000 рублей на руки;
  • Инженер по организации эксплуатации и ремонту — от 124 000 рублей на руки;
  • Кладовщик — от 47 000 рублей на руки;
  • Маляр по работе с применением вредных веществ не ниже третьего класса опасности (третий разряд) — от 70 000 рублей на руки.

Курганхиммаш

  • Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 55 000-92 000 рублей на руки;
  • Инженер по пусконаладочным работам — от 80 000 рублей на руки;
  • Инженер-электроник — 65 000 рублей до вычета налогов;
  • Мастер — от 55 000 рублей на руки.

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В Кургане на заводах ищут работников на зарплату до 200 тысяч рублей предлагают курганцам на заводах. Актуальные вакансии на ведущих предприятиях, где можно хорошо заработать, собрал корреспондент URA.RU.  Курганмашзавод Курганстальмост Кургандормаш Автослесарь дорожных машин — от 100 000 рублей на руки; Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах — до 90 000 рублей на руки; Бухгалтер по банковским операциям — до 60 000 рублей на руки; Сварщик — 126 000-184 000 рублей до вычета налогов; Руководитель отдела продаж спецтехники — от 100 000 рублей на руки; Ведущий инженер-технолог — от 70 000 рублей на руки; Ведущий инженер-конструктор — от 75 000 рублей на руки. Курганприбор Курганхиммаш
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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