В Кургане на заводах ищут работников на зарплату до 200 тысяч рублей предлагают курганцам на заводах. Актуальные вакансии на ведущих предприятиях, где можно хорошо заработать, собрал корреспондент URA.RU.
Курганмашзавод
- Главный бухгалтер — от 200 000 рублей до вычета налогов;
- Главный специалист по закупкам — до 140 000 рублей до вычета налогов;
- Начальник отдела системного администрирования — от 160 000 рублей на руки;
- Оператор станков с программным управлением — от 112 000 рублей до вычета налогов;
- Слесарь-ремонтник — от 100 000 рублей до вычета налогов;
- Шлифовщик — от 100 000-120 000 рублей до вычета налогов;
- Видеограф — до 60 000 рублей до вычета налогов.
Курганстальмост
- Оператор роботизированного комплекса с обязанностями мастера — 120 000-150 000 рублей до вычета налогов;
- Слесарь по сборке металлоконструкций — до 130 000-160 000 рублей до вычета налогов;
- Геодезист — 120 000-180 000 рублей на руки;
- Сварщик — 126 000-184 000 рублей до вычета налогов;
- Прораб — от 200 000 рублей до вычета налогов;
- Стропальщик (ученик) — от 112 000 рублей до вычета налогов;
- Маляр — от 110 000 рублей до вычета налогов.
Кургандормаш
Автослесарь дорожных машин — от 100 000 рублей на руки;
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах — до 90 000 рублей на руки;
Бухгалтер по банковским операциям — до 60 000 рублей на руки;
Сварщик — 126 000-184 000 рублей до вычета налогов;
Руководитель отдела продаж спецтехники — от 100 000 рублей на руки;
Ведущий инженер-технолог — от 70 000 рублей на руки;
Ведущий инженер-конструктор — от 75 000 рублей на руки.
Курганприбор
- Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов — от 82 000 рублей на руки;
- Укладчик-упаковщик — 47 000-60 000 рублей на руки;
- Инженер по организации эксплуатации и ремонту — от 124 000 рублей на руки;
- Кладовщик — от 47 000 рублей на руки;
- Маляр по работе с применением вредных веществ не ниже третьего класса опасности (третий разряд) — от 70 000 рублей на руки.
Курганхиммаш
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 55 000-92 000 рублей на руки;
- Инженер по пусконаладочным работам — от 80 000 рублей на руки;
- Инженер-электроник — 65 000 рублей до вычета налогов;
- Мастер — от 55 000 рублей на руки.
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