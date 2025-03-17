В Березовском под окнами высотки нашли труп

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Рейд военных следователей на овощебазу № 4. Екатеринбург , следственный комитет, автомобиль скр
На месте происшествия работала следственная группа Фото:

В Березовском (Свердловская область) под окнами дома на Строителей, 4а нашли труп мужчины. Об этом сообщил очевидец.

«За несколько часов до трагедии мужчина распивал спиртное. В этом доме он не проживал», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила БГО», ссылаясь на местного жителя.

По предварительным данным, погибшему было 27 лет. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались.

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В Березовском (Свердловская область) под окнами дома на Строителей, 4а нашли труп мужчины. Об этом сообщил очевидец. «За несколько часов до трагедии мужчина распивал спиртное. В этом доме он не проживал», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила БГО», ссылаясь на местного жителя. По предварительным данным, погибшему было 27 лет. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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