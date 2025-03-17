В Березовском под окнами высотки нашли труп

На месте происшествия работала следственная группа
В Березовском (Свердловская область) под окнами дома на Строителей, 4а нашли труп мужчины. Об этом сообщил очевидец.
«За несколько часов до трагедии мужчина распивал спиртное. В этом доме он не проживал», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила БГО», ссылаясь на местного жителя.
По предварительным данным, погибшему было 27 лет. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались.
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