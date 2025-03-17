Толпа подростков накинулась на мальчика в Екатеринбурге. Видео

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Улицы города. Курган, снег, драка, подростки, дети, школьники, уличная драка
Стычка произошла на улице Прибалтийской, 19 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге компания подростков избила мальчика возле дома. Инцидент произошел на улице Прибалтийской, 19. Подробности истории рассказал родственник пострадавшего.

«Ребенок с друзьями гулял на улице, вдруг эта толпа „зверей“ начала с ними „играть“ в снежки. Ребята отказались, но те продолжали закидывать их снегом. Когда мальчик пошел один домой, его подкараулили и, окружив, стали оскорблять. А затем начали его бить ногами и кулаками по голове и лицу. У него сломан нос. Подаем заявление», — цитирует teleram-канал «Злой Екатеринбург» представителя потерпевшего.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге компания подростков избила мальчика возле дома. Инцидент произошел на улице Прибалтийской, 19. Подробности истории рассказал родственник пострадавшего. «Ребенок с друзьями гулял на улице, вдруг эта толпа „зверей“ начала с ними „играть“ в снежки. Ребята отказались, но те продолжали закидывать их снегом. Когда мальчик пошел один домой, его подкараулили и, окружив, стали оскорблять. А затем начали его бить ногами и кулаками по голове и лицу. У него сломан нос. Подаем заявление», — цитирует teleram-канал «Злой Екатеринбург» представителя потерпевшего. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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