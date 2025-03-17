Толпа подростков накинулась на мальчика в Екатеринбурге. Видео

17 марта 2025 в 20:01 Размер текста - 17 +

Стычка произошла на улице Прибалтийской, 19 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге компания подростков избила мальчика возле дома. Инцидент произошел на улице Прибалтийской, 19. Подробности истории рассказал родственник пострадавшего. «Ребенок с друзьями гулял на улице, вдруг эта толпа „зверей“ начала с ними „играть“ в снежки. Ребята отказались, но те продолжали закидывать их снегом. Когда мальчик пошел один домой, его подкараулили и, окружив, стали оскорблять. А затем начали его бить ногами и кулаками по голове и лицу. У него сломан нос. Подаем заявление», — цитирует teleram-канал «Злой Екатеринбург» представителя потерпевшего. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге компания подростков избила мальчика возле дома. Инцидент произошел на улице Прибалтийской, 19. Подробности истории рассказал родственник пострадавшего. «Ребенок с друзьями гулял на улице, вдруг эта толпа „зверей“ начала с ними „играть“ в снежки. Ребята отказались, но те продолжали закидывать их снегом. Когда мальчик пошел один домой, его подкараулили и, окружив, стали оскорблять. А затем начали его бить ногами и кулаками по голове и лицу. У него сломан нос. Подаем заявление», — цитирует teleram-канал «Злой Екатеринбург» представителя потерпевшего. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.