Из Суджанского района в Курской области эвакуированы 465 человек. Об этом сообщили в МЧС России.
«Совместными усилиями сотрудников МЧС России, Минобороны РФ и других структур вывезены 465 человек», — написали в официальном telegram-канале МЧС России. Отмечается, что за последние сутки эвакуировано 42 местных жителя.
Людей вывозят в пункты временного размещения (ПВР). Им помогают заселиться, оформить документы и найти родных и близких. Во время перевозки эвакуирующимся предоставляют еду. Всего организовано 88 ПВР, на местах дежурят врачи и психологи.
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