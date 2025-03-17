Сотни россиян эвакуированы из Суджанского района. Видео

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За последние сутки из Суджанского района эвакуировали 42 человека (архивное фото)
За последние сутки из Суджанского района эвакуировали 42 человека (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Из Суджанского района в Курской области эвакуированы 465 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

«Совместными усилиями сотрудников МЧС России, Минобороны РФ и других структур вывезены 465 человек», — написали в официальном telegram-канале МЧС России. Отмечается, что за последние сутки эвакуировано 42 местных жителя.

Людей вывозят в пункты временного размещения (ПВР). Им помогают заселиться, оформить документы и найти родных и близких. Во время перевозки эвакуирующимся предоставляют еду. Всего организовано 88 ПВР, на местах дежурят врачи и психологи. 

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Из Суджанского района в Курской области эвакуированы 465 человек. Об этом сообщили в МЧС России. «Совместными усилиями сотрудников МЧС России, Минобороны РФ и других структур вывезены 465 человек», — написали в официальном telegram-канале МЧС России. Отмечается, что за последние сутки эвакуировано 42 местных жителя. Людей вывозят в пункты временного размещения (ПВР). Им помогают заселиться, оформить документы и найти родных и близких. Во время перевозки эвакуирующимся предоставляют еду. Всего организовано 88 ПВР, на местах дежурят врачи и психологи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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