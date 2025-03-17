В ХМАО вводят ограничения на автозимниках из-за теплой погоды

Из-за раннего потепления в ХМАО на ледовых переправах региона ввели ограничения. Грузоподъемность автозимников в Октябрьском районе снижена до 30 тонн из-за риска разрушения льда. Под ограничения попали ключевые маршруты, включая дороги между поселками Сергино, Андра, Перегребное и другими населенными пунктами.
«Плюсовая температура воздуха неизбежно повлияла на состояние зимних дорог региона. В связи с потеплением с 17 марта грузоподъемность ледовых переправ снижена до 30 тонн», — предупредили в Управлении автодорог Югры.
Ограничения затронули переправы через реки Обь, Пугорас, Ун-Хобыстпосл, Ехалпосл, Мулигорт и Алешкинскую. Полный список включает восемь участков, где запрещено движение машин массой свыше 30 тонн:
- р. Обь, дорога п. Сергино — пгт. Андра, км 14 + 581;
- р. Обь, дорога Подъезд к с. Перегребное км 3 + 814;
- пр. Пугорас, дорога пгт. Приобье — с. Перегребное км 42 + 467;
- пр. Пугорас, дорога пгт. Приобье — с. Перегребное км 31 + 531;
- пр. Ун-Хобыстпосл, дорога пгт. Приобье — с. Перегребное км 28 + 199;
- пр. Ехалпосл, дорога пгт. Приобье — с. Перегребное км 4 + 186;
- пр. Мулигорт, дорога д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное км 15 + 673;
- пр. Алешкинская, дорога п. Сергино — пгт. Андра км 6 + 843.
Ранее URA.RU писало, что ограничения уже вводили в Кондинском и Березовском районах. Тогда грузоподъемность снизили на 10 тонн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!