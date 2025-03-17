В ХМАО вводят ограничения на автозимниках из-за теплой погоды

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В ХМАО из-за раннего потепления ввели ограничения на ледовых переправах
В ХМАО из-за раннего потепления ввели ограничения на ледовых переправах Фото:

Из-за раннего потепления в ХМАО на ледовых переправах региона ввели ограничения. Грузоподъемность автозимников в Октябрьском районе снижена до 30 тонн из-за риска разрушения льда. Под ограничения попали ключевые маршруты, включая дороги между поселками Сергино, Андра, Перегребное и другими населенными пунктами.

«Плюсовая температура воздуха неизбежно повлияла на состояние зимних дорог региона. В связи с потеплением с 17 марта грузоподъемность ледовых переправ снижена до 30 тонн», — предупредили в Управлении автодорог Югры.

Ограничения затронули переправы через реки Обь, Пугорас, Ун-Хобыстпосл, Ехалпосл, Мулигорт и Алешкинскую. Полный список включает восемь участков, где запрещено движение машин массой свыше 30 тонн:

  • р. Обь, дорога п. Сергино — пгт. Андра, км 14 + 581;
  • р. Обь, дорога Подъезд к с. Перегребное км 3 + 814;
  • пр. Пугорас, дорога пгт. Приобье — с. Перегребное км 42 + 467;
  • пр. Пугорас, дорога пгт. Приобье — с. Перегребное км 31 + 531;
  • пр. Ун-Хобыстпосл, дорога пгт. Приобье — с. Перегребное км 28 + 199;
  • пр. Ехалпосл, дорога пгт. Приобье — с. Перегребное км 4 + 186;
  • пр. Мулигорт, дорога д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное км 15 + 673;
  • пр. Алешкинская, дорога п. Сергино — пгт. Андра км 6 + 843.

Ранее URA.RU писало, что ограничения уже вводили в Кондинском и Березовском районах. Тогда грузоподъемность снизили на 10 тонн.

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Из-за раннего потепления в ХМАО на ледовых переправах региона ввели ограничения. Грузоподъемность автозимников в Октябрьском районе снижена до 30 тонн из-за риска разрушения льда. Под ограничения попали ключевые маршруты, включая дороги между поселками Сергино, Андра, Перегребное и другими населенными пунктами. «Плюсовая температура воздуха неизбежно повлияла на состояние зимних дорог региона. В связи с потеплением с 17 марта грузоподъемность ледовых переправ снижена до 30 тонн», — предупредили в Управлении автодорог Югры. Ограничения затронули переправы через реки Обь, Пугорас, Ун-Хобыстпосл, Ехалпосл, Мулигорт и Алешкинскую. Полный список включает восемь участков, где запрещено движение машин массой свыше 30 тонн: Ранее URA.RU писало, что ограничения уже вводили в Кондинском и Березовском районах. Тогда грузоподъемность снизили на 10 тонн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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