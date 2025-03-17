Трамп пригрозил Ирану силовым ответом на атаки по авианосцам США

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о возможном силовом ответе на атаки хуситов против американских авианосцев, указывая на прямую связь Ирана с этими действиями. В своем обращении Трамп подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия со стороны хуситов встретит решительный ответ США.
Трамп заявил, что любая последующая атака хуситов получит силовой ответ США. «Любое дальнейшее нападение или возмездие со стороны „хуситов“ будет встречено с большой силой, и нет никакой гарантии, что эта сила остановится на этом. Иран играл роль „невинной жертвы“ террористов-изгоев, от которых он потерял контроль, но он не потерял контроль», — написал он в соцсети Truth Social.
Хуситские военные силы в Йемене объявили о проведении ракетной и дроновой атаки на американский авианосец Harry Truman. Также они выразили намерение ударить по сопровождающим его военным кораблям в Красном море, использовав при этом 18 ракет и несколько беспилотников.
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